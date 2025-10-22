As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

Alexandra Rocha e Tiago Rocha vivem dias de sonho no México. Veja a galeria de imagens.

Depois de uma cerimónia digna de um conto de fadas, Alexandra Rocha e Tiago Rocha embarcaram numa lua de mel paradisíaca no México, e as primeiras imagens já estão a apaixonar os fãs.

A ex-concorrente do Love on Top, que trocou alianças na passada sexta-feira, 17 de outubro, partilhou nas redes sociais várias fotografias do casal a aproveitar o sol, as praias de areia branca e o mar turquesa — momentos cheios de amor e cumplicidade que mostram como estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas.

Com sorrisos contagiantes e paisagens de cortar a respiração, Alexandra e Tiago surgem a brindar ao amor, a passear à beira-mar e a relaxar num resort de luxo, onde estão hospedados.

Recorde também as imagens do casamento

Na mesma galeria, pode rever as fotografias do casamento de Alexandra e Tiago Rocha, que decorreu entre uma capela e uma quinta deslumbrante, com a presença de várias caras conhecidas dos reality shows da TVI, como Ana Maia, Patrícia Silva, Diana Ferreira, Dulce Pinto e Débora Picoito.

Alexandra deslumbrou num vestido estilo princesa, com véu longo e detalhes brilhantes, enquanto Tiago optou por um elegante fato claro. Cada imagem revela emoção, ternura e a energia especial de quem celebra o amor verdadeiro.

Deslize na galeria e veja as fotos mais românticas do casamento e da lua de mel de Alexandra e Tiago.