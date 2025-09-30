As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Ao Minuto

18:28
Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo - Big Brother
00:35

Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo

18:21
Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite - Big Brother

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

18:07
Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado - Big Brother
01:03

Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado

17:46
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente - Big Brother

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

17:37
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente» - Big Brother
10:44

Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

17:36
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...» - Big Brother
03:23

Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»

16:59
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece - Big Brother
01:32

Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

16:57
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é» - Big Brother
05:59

Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

16:46
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti» - Big Brother
08:56

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

16:44
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu» - Big Brother
06:35

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

16:36
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar» - Big Brother
09:54

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

16:18
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo - Big Brother
15:15

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

16:15
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
01:00

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

16:14
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?» - Big Brother
02:49

Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»

16:13
Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim» - Big Brother
02:50

Vera desabafa com Inês e Lidia: «Eu sou assim»

16:12
Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa» - Big Brother
06:10

Dylan sobre Vera: «Se puder, para a semana vai para a chapa»

16:11
Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase» - Big Brother
03:11

Dylan arrasa Vera: «Consegue-se contradizer do inicio ao fim da frase»

16:02
Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar» - Big Brother
05:08

Vera deixa tudo em pratos limpos e Marisa Susana atira: «Vais começar a chorar»

15:54
«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera - Big Brother
04:37

«Sinto que as tuas reações são super exageradas»: Marisa Susana e Bruna contra Vera

15:48
Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena» - Big Brother
05:09

Bruna sem papas na lingua para Vera: «Estás à procura de alguém que te dê contracena»

15:45
Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança» - Big Brother
02:22

Dylan lança farpas a Liliana em almoço com Vera: «Achei que as tuas atitudes para uma mulher de 34... é uma criança»

15:12
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas - Big Brother
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

14:25
Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível - Big Brother

Cabelo vermelho, loiro e tranças: os visuais mais camaleónicos de Inês que a deixaram irreconhecível

14:22
Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações - Big Brother
02:51

Nunca antes visto: Joana usa prancha para o cabelo na cozinha e gera reações

14:18
De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim - Big Brother
04:35

De olhos arregalados, Joana 'parte para cima' de Marisa Susana e os gritos não têm fim

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

  • Secret Story
  • Há 2h e 38min
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top» - Big Brother
Lia Tchissola surpreendeu os seguidores ao revelar, através do Instagram, que está grávida pela segunda vez. A ex-concorrente do «Love on Top» mostrou a barriga já num estado avançado de gestação e partilhou detalhes emocionantes desta nova fase da sua vida.

Lia Tchissola, ex-concorrente do Love on Top, está grávida pela segunda vez! A boa notícia foi dada através das redes sociais, num post com várias fotografias a exibir a barriga.

Na legenda, escreveu: «Entrelaçámo-nos em silêncio, fundimo-nos em essência, em fé e em cicatriz. E desse lugar profundo, Deus nos deu o nosso milagre, o nosso arco-íris. Obrigada, meu Deus, por me escolher outra vez. E perdoa-me por ter duvidado de ti. Obrigada, meu bebé, por me transformares antes mesmo de te conhecer. E por me curares de uma dor que achei que não seria capaz de recuperar nunca».

«Já sentimos tanto amor por ti», terminou.

 Veja as imagens na galeria acima.

À SELFIE, Lia contou que já existe uma data prevista para a chegada do bebé: «Vem no inverno, o meu little dragon [pequeno dragão]... “The winter is coming” [o inverno está a chegar, expressão usada na série Game of Thrones] nunca trouxe um significado tão grande».

A jovem admitiu que esta gravidez não estava nos planos do casal: «Não foi um plano nosso, foi de Deus». Lia revelou ainda que atravessou um momento difícil recentemente: «Sofri uma perda gestacional recente e este bebé chegou como cura».

O bebé será o primeiro filho em comum de Lia com o namorado, Brian. Já mãe de Kehlani, a influenciadora partilhou que também este será o segundo filho de Brian: «Ambos vamos reviver a experiência mais bonita das nossas vidas».

Quanto à reação da filha à novidade, Lia descreveu-a com ternura: «De uma forma mágica. Ela está radiante em ser mana mais velha. Nunca a vi tão empolgada nesse papel… Sei que, além de irmã, ela espera ganhar um(a) melhor amigo(a)».

Dedicada à maternidade, a ex-concorrente não deixa, contudo, os projetos pessoais de lado: «Não existe maior projeto que a maternidade. Mas, como sempre nas minhas loucuras, decidi também lançar a minha linha de perucas… que sai em breve!».

Temas: Lia

Mais Fotos

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Há 50 min
Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Há 53 min
Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Hoje às 14:17
«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

Hoje às 12:49
Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

Hoje às 12:05
Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

Ontem às 13:03
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

Hoje às 11:50
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

27 set, 18:46
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Ontem às 00:03
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Há 3h e 24min
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Hoje às 12:41
Ver Mais

Notícias

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Há 2 min
Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Há 15 min
Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Há 53 min
Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Polémica ex-concorrente de realitys da TVI está grávida e deixou todos em choque

Há 1h e 45min
Diogo Alexandre põe «mãos à obra» para cumprir sonho antigo. E o resultado é impressionante

Diogo Alexandre põe «mãos à obra» para cumprir sonho antigo. E o resultado é impressionante

Hoje às 14:28
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Há 3h e 24min
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Hoje às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Hoje às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Ontem às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Ontem às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Há 2h e 37min
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Há 2h e 43min
Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Há 3h e 24min
Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Hoje às 12:48
"Estás grávida?": Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira

"Estás grávida?": Catarina Miranda responde a Cristina Ferreira

Hoje às 12:16
Ver Mais Outros Sites