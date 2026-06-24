As reações dos finalistas ao verem as imagens do que aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

Os finalistas do Secret Story - Desafio Final assistiram, pela primeira vez, às imagens sobre o que aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. Estas foram as reações inéditas

No «Secret Story – Desafio Final», Cristina Ferreira entrou na casa durante o Especial desta terça-feira e, como já é tradição, mostrou aos concorrentes algumas imagens dos acontecimentos que marcaram os últimos meses cá fora. Entre esses momentos, os finalistas Marisa Susana, Pedro Jorge, Leandro e João Ricardo assistiram a excertos da polémica que envolveu Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Recorde-se que, no dia em que Catarina Miranda entrou na casa para falar com o ex-namorado, Afonso Leitão, os concorrentes desconheciam por completo o que se estava a passar. Só esta terça-feira ficaram a saber o que aconteceu entre os dois e estas foram as suas reações inéditas às imagens.