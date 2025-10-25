Ao Minuto

13:54
"Malcriada" e "ratazana do esgoto": Bruna e Marisa Susana entram em confronto e sobe o tom de voz - Big Brother
04:12

"Malcriada" e "ratazana do esgoto": Bruna e Marisa Susana entram em confronto e sobe o tom de voz

13:33
De jogador de futebol a homem das entregas: A história de Bruno Simão que poucos sabem - Big Brother
05:35

De jogador de futebol a homem das entregas: A história de Bruno Simão que poucos sabem

13:07
«Quero-te explorar toda»: Clima de picardias e provocações entre Bruno e Marisa Susana - Big Brother
09:48

«Quero-te explorar toda»: Clima de picardias e provocações entre Bruno e Marisa Susana

13:05
Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia - Big Brother

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

12:58
«É que se olhar para ti, tu ainda dizes que eu tenho sentimentos por ti»: Pedro Jorge para Liliana - Big Brother
02:05

«É que se olhar para ti, tu ainda dizes que eu tenho sentimentos por ti»: Pedro Jorge para Liliana

12:44
Nova pista na casa deixa os concorrentes a pensar em... assalto - Big Brother
01:09

Nova pista na casa deixa os concorrentes a pensar em... assalto

12:33
Ana Cristina admite que se sente bem ao 'rebaixar' Liliana: «É assim que me sinto bem» - Big Brother
02:11

Ana Cristina admite que se sente bem ao 'rebaixar' Liliana: «É assim que me sinto bem»

12:27
O abraço mais inesperado e recheado de ironia de Leandro para com Ana Cristina - Big Brother
01:21

O abraço mais inesperado e recheado de ironia de Leandro para com Ana Cristina

12:04
Gritos e mais gritos. Ana e Liliana entram em rota de colisão: «Estás com o rabinho preso!» - Big Brother
08:09

Gritos e mais gritos. Ana e Liliana entram em rota de colisão: «Estás com o rabinho preso!»

11:35
Ana Cristina chama 'calhau' a Liliana e a casa não contém a reação - Big Brother
01:49

Ana Cristina chama 'calhau' a Liliana e a casa não contém a reação

11:34
«Parabéns por conseguires ser hipócrita com a maioria dos colegas»: Marisa dedica cartão a Ana Cristina - Big Brother
05:15

«Parabéns por conseguires ser hipócrita com a maioria dos colegas»: Marisa dedica cartão a Ana Cristina

11:16
Bruno usa Pedro para atacar Leandro: «O cabecilha é que fica com os louros» - Big Brother
04:09

Bruno usa Pedro para atacar Leandro: «O cabecilha é que fica com os louros»

11:02
Dylan destrói elogio de Raquel a Leandro: «Não há melhor concorrente...» - Big Brother
03:18

Dylan destrói elogio de Raquel a Leandro: «Não há melhor concorrente...»

10:21
«Estás aí a bater no rabo, a bater naquilo que não tens e a provocar-me»: Alta tensão entre Bruno e Marisa Susana - Big Brother
03:10

«Estás aí a bater no rabo, a bater naquilo que não tens e a provocar-me»: Alta tensão entre Bruno e Marisa Susana

10:18
Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story - Big Brother

Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

10:14
A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a» - Big Brother
04:14

A carta da família de Fábio que causou o caos na casa: «Vocês estavam à espera que dissesse: larga-a»

09:58
«Não vai haver romance nenhum. Não há amor»: Inês deixa tudo em pratos limpos - Big Brother
01:07

«Não vai haver romance nenhum. Não há amor»: Inês deixa tudo em pratos limpos

09:57
«É bonito brincar com os sentimentos das pessoas, não é?»: Liliana é implacável com Inês - Big Brother
03:41

«É bonito brincar com os sentimentos das pessoas, não é?»: Liliana é implacável com Inês

09:43
«Já não estás preocupada com a pessoa que está lá fora»: Liliana implacável com Inês por causa de... Dylan - Big Brother
04:22

«Já não estás preocupada com a pessoa que está lá fora»: Liliana implacável com Inês por causa de... Dylan

09:39
Olhos esbugalhados. Rui fica em choque ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa - Big Brother

Olhos esbugalhados. Rui fica em choque ao descobrir o segredo de Pedro e Marisa

09:18
Dylan surpreende ao falar de Inês: «Não vai acontecer de todo» - Big Brother
03:41

Dylan surpreende ao falar de Inês: «Não vai acontecer de todo»

09:16
«Primeiro a Vera... e depois o Dylan?»: Voz confronta Inês e esta não deixa nada por dizer - Big Brother
03:41

«Primeiro a Vera... e depois o Dylan?»: Voz confronta Inês e esta não deixa nada por dizer

09:13
«Ele tem traços autoritários e narcisistas»: Raquel dispara para Leandro e o clima aquece - Big Brother
09:55

«Ele tem traços autoritários e narcisistas»: Raquel dispara para Leandro e o clima aquece

08:57
Estala a tensão entre Ana Cristina e Pedro, Liliana 'mete-se' e é acusada de estar com 'ciúmes' - Big Brother
02:31

Estala a tensão entre Ana Cristina e Pedro, Liliana 'mete-se' e é acusada de estar com 'ciúmes'

08:31
«Não gostas, mas depois vens molhar o bico»: Marisa Susana manda 'farpa' a Bruno e a casa reage à gargalhada - Big Brother
03:50

«Não gostas, mas depois vens molhar o bico»: Marisa Susana manda 'farpa' a Bruno e a casa reage à gargalhada

Há 1h e 5min
Há 1h e 26min
Há 1h e 52min
Há 1h e 54min
Há 2h e 1min
Há 2h e 15min
Há 2h e 26min
Filho de Maria Botelho Moniz surpreende no papel de ‘mini chef’: «O miúdo mais fofo da Internet»

Filho de Maria Botelho Moniz surpreende no papel de ‘mini chef’: «O miúdo mais fofo da Internet»

Há 2h e 31min
Há 2h e 32min
Há 2h e 55min
Afinal, porque terminou a amizade de Catarina Miranda e Sérgio Duarte? Nós contamos-lhe tudo

Afinal, porque terminou a amizade de Catarina Miranda e Sérgio Duarte? Nós contamos-lhe tudo

Há 3h e 21min
Há 3h e 24min

O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
05:16

O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa

Hoje às 00:45
“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

“Sou um milagre”: Revelado o 'dono' do segredo mais comovente do Secret Story

Ontem às 23:49
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

1 out, 09:29
Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Fábio desfaz-se em lágrimas com a "expulsão" de Liliana. As imagens são emocionantes

Hoje às 00:28
A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso
03:59

A espera terminou! Saiba quem foi o concorrente expulso

Hoje às 00:04
Há 1h e 54min
Há 2h e 31min
Há 3h e 21min
Há 3h e 24min
Hoje às 10:36
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

Ontem às 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

Ontem às 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Há 1h e 54min
Há 2h e 31min
Há 3h e 21min
Há 3h e 24min
Hoje às 10:36
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

Ontem às 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Há 7 min
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Hoje às 10:21
Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Hoje às 09:48
"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

"A minha amizade com a Catarina Miranda chegou ao fim": Sérgio Duarte faz revelação... e deixa avisos!

Ontem às 16:11
Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Após "muitas mensagens", Marcia Soares faz esclarecimento... que envolve Bruna Gomes!

Ontem às 15:07
