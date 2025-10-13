Ao Minuto
17:19
02:57
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
16:59
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa
15:43
01:44
Fábio engana Liliana, que está aflita com história de amor com Vera: «Estás mais aliviada?»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana
Há 40 min
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal
Há 41 min
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
Há 1h e 4min
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»
Há 1h e 9min
Mais Vistos
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»
Ontem às 19:40
Notícias
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana
Há 40 min
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal
Há 41 min
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»
Há 1h e 9min
EXCLUSIVOS
FORA DA CASA
Nem chegou a entrar no Secret Story e já é o que mais 'lucra': Esta é a nova vida de Zé, o ex-noivo de Liliana
Há 40 min
Bárbara Parada e Francisco Monteiro vivem reencontro apaixonado no regresso da jovem a Portugal
Há 41 min
Que tipo de ligação tinham? Lídia clarifica relação com Dylan antes de entrarem no Secret Story 9: «Sabia do meu segredo»
Há 1h e 9min
Revoltado, Bruno Savate quer entrar na casa do Secret Story e mostra apoio a dois concorrentes
Há 2h e 3min
TVI Reality
02:57
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia
Há 1h e 4min
03:02
Pedro e Bruno chocados com atitude de Liliana: «Se tiver de eliminar o Fábio, vai fazê-lo»
Ontem às 08:26
Outros Sites
Zena Pacheco revela problema de saúde: "Confirmado por dois médicos e através de raio-X"
Há 3h e 13min
selfie
Em reencontro emocionante, Bárbara Parada beija na boca homem especial... e estas são as imagens!
Hoje às 11:35
selfie