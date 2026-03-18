Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Diogo recebeu um avião polémico que envolvia Ariana. Eva não gostou e não deixou nada por dizer ao namorado, que acaba mesmo por ameaçar desistir. Veja tudo.

No Secret Story 10, Diogo e Eva apercebem-se que passou um avião com um aviso para o concorrente, que envolvia Ariana.

Segundo Eva, o avião pedia a Diogo para que abrisse os olhos e parasse de iludir Ariana, de quem o concorrente tem estado muito próximo para tentar proteger o segredo da namorada.

Eva não gostou da mensagem que sobrevoou a casa mais vigiada do País e deixou um aviso ao namorado. Veja as reações da concorrente:

Mais tarde, Eva «encosta» Diogo à parede após receberem a tal mensagem polémica, relativa à aproximação entre Ariana e Diogo.

O concorrente ameaça desistir do jogo. Veja tudo: