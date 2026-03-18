Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

15:56
Olhos nos olhos: A milímetros de distância, Diogo não se contém e pica Ariana - Big Brother
07:03

Olhos nos olhos: A milímetros de distância, Diogo não se contém e pica Ariana

15:39
Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!» - Big Brother

Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

15:37
Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?» - Big Brother
01:01

Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»

15:30
Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?» - Big Brother
02:39

Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»

15:29
A arder: Na presença de Eva, Diogo deita-se no colo de Ariana - Big Brother
04:09

A arder: Na presença de Eva, Diogo deita-se no colo de Ariana

15:28
Insegura? Eva não tira os olhos de Diogo - Big Brother
06:18

Insegura? Eva não tira os olhos de Diogo

15:19
Momento digno de meme. Concorrentes «dão tudo» por duas cápsulas de café - Big Brother
02:30

Momento digno de meme. Concorrentes «dão tudo» por duas cápsulas de café

15:05
Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!» - Big Brother

Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

14:54
Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret - Big Brother
03:17

Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret

14:47
Frente a frente com a namorada, Diogo pede abraço a Ariana - Big Brother
02:40

Frente a frente com a namorada, Diogo pede abraço a Ariana

13:49
Segredo de Ana em risco? Comentário de Tiago gera revolta na concorrente - Big Brother
02:36

Segredo de Ana em risco? Comentário de Tiago gera revolta na concorrente

13:10
Última hora! Liliana ameaça desistir: «Está decidido. Estou farta disto!» - Big Brother
01:43

Última hora! Liliana ameaça desistir: «Está decidido. Estou farta disto!»

12:51
Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!» - Big Brother

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

12:36
Inédito. Concorrentes recebem uma nova pista e algo inusitado acontece - Big Brother
03:56

Inédito. Concorrentes recebem uma nova pista e algo inusitado acontece

12:29
«Não vale tudo»: Luzia critica algumas posturas a Norberto e a Liliana - Big Brother
03:09

«Não vale tudo»: Luzia critica algumas posturas a Norberto e a Liliana

12:29
Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações - Big Brother

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

12:05
Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco - Big Brother
03:08

Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco

11:45
Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva - Big Brother
03:02

Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva

11:41
Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva - Big Brother
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

11:18
Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações - Big Brother

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

11:01
Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama - Big Brother
04:56

Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama

10:40
«É uma consequência dos meus atos»: Ricardo João expõe opinião sobre o jogo que está a fazer - Big Brother
02:12

«É uma consequência dos meus atos»: Ricardo João expõe opinião sobre o jogo que está a fazer

10:32
Atitude de Diogo com Eva é analisada pela sexóloga Susana Dias Ramos - Big Brother
07:11

Atitude de Diogo com Eva é analisada pela sexóloga Susana Dias Ramos

10:06
Ariana e Diogo passam mais uma noite juntos e Eva assiste a tudo - Big Brother
02:38

Ariana e Diogo passam mais uma noite juntos e Eva assiste a tudo

09:44
“Caidinha” e sem saber da namorada! Ariana confessa o que sente por Diogo e revela: «Ele disse que estava solteiríssimo» - Big Brother

“Caidinha” e sem saber da namorada! Ariana confessa o que sente por Diogo e revela: «Ele disse que estava solteiríssimo»

Acompanhe ao minuto

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações - Big Brother
Diogo recebeu um avião polémico que envolvia Ariana. Eva não gostou e não deixou nada por dizer ao namorado, que acaba mesmo por ameaçar desistir. Veja tudo.

No Secret Story 10, Diogo e Eva apercebem-se que passou um avião com um aviso para o concorrente, que envolvia Ariana.

Segundo Eva, o avião pedia a Diogo para que abrisse os olhos e parasse de iludir Ariana, de quem o concorrente tem estado muito próximo para tentar proteger o segredo da namorada. 

Eva não gostou da mensagem que sobrevoou a casa mais vigiada do País e deixou um aviso ao namorado. Veja as reações da concorrente:

 

Mais tarde, Eva «encosta» Diogo à parede após receberem a tal mensagem polémica, relativa à aproximação entre Ariana e Diogo.

O concorrente ameaça desistir do jogo. Veja tudo:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as imagens completas com todas as reações

Temas: Diogo Eva

Mais Fotos

Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Hoje às 11:48
Um verdadeiro luxo! Liliana abre as portas da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Um verdadeiro luxo! Liliana abre as portas da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Hoje às 10:44
Dez homens, dez corpos esculturais: As fotos dos concorrentes do Secret Story 10 que estão a deixar a internet sem fôlego

Dez homens, dez corpos esculturais: As fotos dos concorrentes do Secret Story 10 que estão a deixar a internet sem fôlego

Ontem às 18:43
O look de Cristina Ferreira que arrancou um elogio de Filipe Delgado

O look de Cristina Ferreira que arrancou um elogio de Filipe Delgado

15 mar, 23:03
Liliana Filipa «foge» de Portugal e refugia-se no paraíso que todos querem visitar: e foi com uma companhia especial!

Liliana Filipa «foge» de Portugal e refugia-se no paraíso que todos querem visitar: e foi com uma companhia especial!

13 mar, 21:55
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

11 mar, 22:22
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Hoje às 11:18
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

11 mar, 22:22
Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Hoje às 11:41
Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Há 3h e 36min
Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Há 3h e 14min
Ver Mais

Notícias

Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

Há 26 min
Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Há 1h e 0min
Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Há 1h e 19min
Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Há 3h e 14min
De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

Hoje às 11:58
Ver Mais Notícias

Opinião

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Boca com boca: Diogo e Ariana partilham bolo em novo momento de intimidade

Ontem às 09:29
João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

João e Eva cada vez mais próximos? «Mudava algo se estivesse com medo»

Ontem às 09:14
Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

16 mar, 17:55
«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

«O último a trair...»: Comentário de Flávio Furtado arranca risada a Cristina Ferreira

15 mar, 23:07
Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

Bruna Gomes reage a polémicas afirmações de Diogo: «Não percebo onde ele quer chegar com isto»

15 mar, 22:51
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo
03:21

Ariana assiste às imagens dos beijos e proximidade com Diogo. E a sua cara diz tudo

Ontem às 21:54
Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»
01:47

Amigos de Hugo comentam relação que o concorrente tem fora da casa: «A pessoa...»

14 mar, 17:55
Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»
01:55

Mãe de Ricardo João reage à prestação do filho no Secret Story: «Fico triste»

14 mar, 17:44
Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»
02:19

Amiga de Sara faz revelação: «Há uma pessoa com quem ela terminou dois dias antes de entrar»

14 mar, 17:23
Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»
02:17

Mãe de Catarina faz revelações sobre a "relação" da filha com João: «Ele esteve aqui no norte»

14 mar, 16:55
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Há 1h e 19min
De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

De férias no Brasil, Joana Diniz mostra foto muito atrevida com ex-concorrente do Big Brother

Hoje às 11:58
Surpreendente! Joana d’Albuquerque tem emprego internacional… sem emigrar

Surpreendente! Joana d’Albuquerque tem emprego internacional… sem emigrar

Hoje às 11:50
Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Joana Diniz está de férias no destino mais badalado de 2026: e em companhia super especial! As fotos fazem inveja

Hoje às 11:48
Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Após separação, Liliana Filipa mostra o interior da casa dos sonhos que estava a construir com Daniel Gregório

Hoje às 10:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»
01:01

Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»

Há 28 min
Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»
02:39

Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»

Há 35 min
Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Há 1h e 0min
Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret
03:17

Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret

Há 1h e 11min
Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Há 1h e 19min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Esta é a mulher ideal para Francisco Monteiro: veja o vídeo!

Esta é a mulher ideal para Francisco Monteiro: veja o vídeo!

Há 8 min
Com saudades dos reality shows? Mafalda de Castro responde sem rodeios!

Com saudades dos reality shows? Mafalda de Castro responde sem rodeios!

Há 49 min
João Monteiro brinca: "Camila... Da próxima, temos de olhar para a câmara e apanhar menos chão"

João Monteiro brinca: "Camila... Da próxima, temos de olhar para a câmara e apanhar menos chão"

Há 56 min
Pedro Crispim partilha mensagem enigmática... com farpa para "medíocres"!

Pedro Crispim partilha mensagem enigmática... com farpa para "medíocres"!

Há 1h e 4min
Francisco Monteiro provoca Catarina Miranda: "Continuo a achar"

Francisco Monteiro provoca Catarina Miranda: "Continuo a achar"

Há 3h e 47min
Ver Mais Outros Sites