Bárbara Parada dá 'alcunha' peculiar a Francisco Monteiro: a partilha que incendiou a Internet

A mais recente publicação de Bárbara Parada voltou a colocar a ex-concorrente no centro das atenções. A jovem surpreendeu ao partilhar, na quarta-feira, 12 de novembro, um carrossel de imagens captadas ao longo do mês de outubro, entre elas, dois registos ao lado de Francisco Monteiro. Foi precisamente uma dessas fotografias que acabou por incendiar a Internet.
Na imagem em que surge com o namorado, Bárbara recorreu a uma alcunha inesperada para se referir a Francisco Monteiro: a legenda escolhida foi «Eu e o meu gato». Embora a publicação mencionasse um gato, não estava em causa a adoção de outro animal, mas sim uma nova alcunha para o namorado.
A escolha do termo peculiar gerou uma forte reação por parte dos seguidores, que inundaram a caixa de comentários com elogios, mensagens de apoio e muitas interpretações.
Veja agora a galeria de fotos que preparámos para si.