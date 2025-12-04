Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Uma história de amor que chega ao fim, mas as imagens ficam para sempre.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro anunciaram a relação oficialmente em junho de 2024, com um pedido de namoro feito numa sobremesa de um restaurante.

Desde aí que a relação foi sempre de altos e baixos, tendo já decidido seguir caminhos separados, mas que acabavam sempre por resultar numa reconciliação.

Só que desta vez parece que é definitivo. Após rumores de um novo afastamento, Bárbara Parada confirmou esta quinta-feira a Cláudio Ramos a separação oficial.

