Ao Minuto
16:14
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story
14:48
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio
14:41
08:55
Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou»
14:36
06:45
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções
14:23
08:26
O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana
14:08
02:15
Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada
13:32
02:56
No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados
13:15
04:41
Catarina faz propaganda para conquistar os votos dos colegas e vir a ser a Guia da Semana
13:09
02:15
Amizade improvável. Ana e Catarina mais próximas do que nunca: «Eu vi logo que não me ias nomear»
12:27
02:54
Liliana confronta Sara e Hugo e ele explica tudo: : «A massagem despertou uma excitação mútua»
12:22
01:11
Ricardo João deixa recado a Diana Dora: «Vinga quem não gosta de ti (…) ela não perde uma oportunidade»
12:13
02:46
«Queres provocá-la, ser engraçadinha?»: Sara confronta Liliana que acaba num bate-boca com Diana Dora
12:08
03:24
Hugo critica Ariana: «Ainda estou afetado, não gostei mesmo (…) não precisas revirar os olhos»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story
Há 9 min
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio
Há 1h e 35min
Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou»
Há 1h e 42min
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções
Há 1h e 47min
O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana
Há 2h e 0min
Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada
Há 2h e 15min
Mais Vistos
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara
7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
11 fev, 16:29
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Hoje às 00:08
Confissão dolorosa no Secret Story 10: Jéssica desaba em lágrimas ao revelar o segredo ao público
Ontem às 23:56
Notícias
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story
Há 9 min
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio
Há 1h e 35min
Opinião
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público
6 mar, 00:45
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
23 fev, 19:31
EXCLUSIVOS
00:22
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
Ontem às 19:38
06:49
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
6 mar, 22:02
00:40
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
6 mar, 19:42
FORA DA CASA
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio
Há 1h e 35min
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»
Hoje às 00:08
TVI Reality
05:34
Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
7 mar, 19:05
02:13
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
7 mar, 18:07
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story
6 mar, 14:20
Outros Sites
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"
Há 3h e 37min
selfie