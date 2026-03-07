Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

16:14
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story - Big Brother

14:59
Diana Dora tem atitude de pura empatia para com este concorrente - Big Brother
01:27

14:58
Liliana chora nos braços de João: «Tu entendes o meu lado?» - Big Brother
01:26

14:48
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio - Big Brother

14:41
Diana Dora não esconde fragilidade mas mostra-se decidida sobre a postura a adotar: «Passou, acabou» - Big Brother
08:55

14:36
A ferver. Liliana fica completamente fora de si no pós discussão e atira em todas as direções - Big Brother
06:45

14:23
O verniz estalou. Jéssica e Catarina entram em defesa da Diana Dora e viram-se contra Liliana - Big Brother
08:26

14:08
Depois de apanhar Liliana a falar dela pelas costas, Diana Dora fica visivelmente abalada - Big Brother
02:15

14:06
Liliana abre o coração com Ariana e fala de Diana Dora e é apanhada em flagrante - Big Brother
06:23

13:59
Preocupado com Ricardo João, Hélder aconselha o colega sobre postura no jogo - Big Brother
04:58

13:40
Ricardo João continua «ressabiado» com nomeação de Ana e não cala revolta - Big Brother
05:06

13:32
No meio da propaganda há espaço para o amor: Catarina e Norberto trocam beijos apaixonados - Big Brother
02:56

13:15
Catarina faz propaganda para conquistar os votos dos colegas e vir a ser a Guia da Semana - Big Brother
04:41

13:09
Amizade improvável. Ana e Catarina mais próximas do que nunca: «Eu vi logo que não me ias nomear» - Big Brother
02:15

13:08
«Eu não sou a primeira opção...»: Catarina desabafa sobre amizade com Sara - Big Brother
07:13

12:56
Sara acusa Hélder de ser «incoerente» e o bate-boca cresce: «Jogo perigoso» - Big Brother
09:25

12:42
Ariana critica escolha de Tiago: «Não quiseste responder à pergunta, foste pelo fácil» - Big Brother
07:23

12:27
Liliana confronta Sara e Hugo e ele explica tudo: : «A massagem despertou uma excitação mútua» - Big Brother
02:54

12:25
Jéssica confronta Liliana e o clima ferve com Sara metida ao barulho - Big Brother
03:24

12:22
Ricardo João deixa recado a Diana Dora: «Vinga quem não gosta de ti (…) ela não perde uma oportunidade» - Big Brother
01:11

12:22
Hélder aponta o dedo a Sara: «Para mim é injusto (…) tu ontem falhaste comigo» - Big Brother
08:41

12:13
«Queres provocá-la, ser engraçadinha?»: Sara confronta Liliana que acaba num bate-boca com Diana Dora - Big Brother
02:46

12:08
Hugo critica Ariana: «Ainda estou afetado, não gostei mesmo (…) não precisas revirar os olhos» - Big Brother
03:24

12:06
Concorrentes respondem a perguntas difíceis e dão respostas inesperadas - Big Brother
06:04

11:23
Sara confessa que beijou Hugo: «Dei um à descarada, mas sim gostei» - Big Brother
04:13

Há 9 min
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Há 24 min
Há 1h e 24min
Há 1h e 25min
Há 1h e 35min
Há 1h e 42min
Há 1h e 47min
Há 2h e 0min
Há 2h e 15min
Há 2h e 17min
Há 2h e 24min
Há 2h e 43min

