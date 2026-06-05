Barriga de grávida? Marie deixa fãs intrigados com nova publicação nas redes sociais

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:49
A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom - Big Brother
02:55

A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom

19:44
Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça» - Big Brother
05:06

Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»

19:36
De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas - Big Brother
05:44

De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas

19:28
«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia - Big Brother
08:42

«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia

19:13
Situação de Marisa Susana e João Ricardo é o foco na casa e Pedro Jorge tem opinião controversa - Big Brother
04:04

Situação de Marisa Susana e João Ricardo é o foco na casa e Pedro Jorge tem opinião controversa

18:52
Discussão ao rubro. "Mexericos" voltam a dar que falar e Liliana, Pedro Jorge e Leandro lavam roupa suja - Big Brother
04:57

Discussão ao rubro. "Mexericos" voltam a dar que falar e Liliana, Pedro Jorge e Leandro lavam roupa suja

18:38
Sara posiciona-se do lado de Marisa Susana e a discussão escala com Bruno - Big Brother
03:33

Sara posiciona-se do lado de Marisa Susana e a discussão escala com Bruno

18:28
A ferver. Bruno é alvo de criticas durante a dinâmica dos polos opostos e a discussão escala - Big Brother
05:24

A ferver. Bruno é alvo de criticas durante a dinâmica dos polos opostos e a discussão escala

18:14
Esta concorrente acerta o segredo da semana e estas são as reações - Big Brother
02:05

Esta concorrente acerta o segredo da semana e estas são as reações

18:00
Marcante. João Ricardo e Sara partilham o mesmo sentimento e o momento é emocionante - Big Brother
03:40

Marcante. João Ricardo e Sara partilham o mesmo sentimento e o momento é emocionante

17:52
Implacável. Bruno de costas voltadas com Marisa Susana: «Tenta passar uma validação que não corresponde à verdade» - Big Brother
04:02

Implacável. Bruno de costas voltadas com Marisa Susana: «Tenta passar uma validação que não corresponde à verdade»

17:43
Em lágrimas. Marisa Susana chora no pós especial: «Escorreguei na casca da banana dele...» - Big Brother
01:06

Em lágrimas. Marisa Susana chora no pós especial: «Escorreguei na casca da banana dele...»

17:26
Aberta a sessão de relaxamento. Flávia faz massagens aos concorrentes - Big Brother
02:51

Aberta a sessão de relaxamento. Flávia faz massagens aos concorrentes

16:50
Limpezas acabam em caos. Liliana lança farpas a Leandro - Big Brother
01:33

Limpezas acabam em caos. Liliana lança farpas a Leandro

15:50
Dinâmica escalou. As imitações estendem-se aos ex-concorrentes e o momento é hilariante - Big Brother
07:35

Dinâmica escalou. As imitações estendem-se aos ex-concorrentes e o momento é hilariante

15:28
Mãe de Afonso “empurrou-o” para Daniela Santos? Catarina Miranda expõe mensagens da ex-sogra - Big Brother

Mãe de Afonso “empurrou-o” para Daniela Santos? Catarina Miranda expõe mensagens da ex-sogra

15:07
Dinâmica das imitações deixa todos a chorar de rir. E Leandro é o concorrente mais elogiado - Big Brother
08:36

Dinâmica das imitações deixa todos a chorar de rir. E Leandro é o concorrente mais elogiado

13:23
A ferver! Liliana e Marisa Susana em picardia acesa: «Não és isso tudo» - Big Brother
04:11

A ferver! Liliana e Marisa Susana em picardia acesa: «Não és isso tudo»

13:07
Tensão! Marisa Susana acusa colega de «fazer birra» e pica-se com Nufla - Big Brother
08:54

Tensão! Marisa Susana acusa colega de «fazer birra» e pica-se com Nufla

13:00
Leandro implacável com os colegas: «Matreiro e dissimulado (…) mestre do ilusionismo» - Big Brother
08:23

Leandro implacável com os colegas: «Matreiro e dissimulado (…) mestre do ilusionismo»

12:55
Marisa Susana critica postura de Liliana no Desafio Final. E este é o motivo - Big Brother
03:16

Marisa Susana critica postura de Liliana no Desafio Final. E este é o motivo

12:42
Nufla acusa Marisa Susana de se aproveitar das fragilidades dos colegas. E esta foi a reação - Big Brother
08:00

Nufla acusa Marisa Susana de se aproveitar das fragilidades dos colegas. E esta foi a reação

12:35
Na Sala de Partidas, Liliana arrasa Marisa Susana: «Pouco ou nada está aqui a fazer no jogo» - Big Brother
04:04

Na Sala de Partidas, Liliana arrasa Marisa Susana: «Pouco ou nada está aqui a fazer no jogo»

12:29
Por que motivo devem ficar na casa? Nomeados defendem-se na Sala de Partidas - Big Brother
10:40

Por que motivo devem ficar na casa? Nomeados defendem-se na Sala de Partidas

12:27
Afonso rasga Leandro: «O homem que diz que não vive no jardim da Celeste, tem os amigos todos nomeados» - Big Brother
03:13

Afonso rasga Leandro: «O homem que diz que não vive no jardim da Celeste, tem os amigos todos nomeados»

Acompanhe ao minuto

Barriga de grávida? Marie deixa fãs intrigados com nova publicação nas redes sociais

Barriga de grávida? Marie deixa fãs intrigados com nova publicação nas redes sociais - Big Brother
Uma nova publicação de Marie está a agitar as redes sociais. A influenciadora digital partilhou uma fotografia onde surge com a barriga em destaque e os seguidores não demoraram a levantar uma questão: estará a ex-concorrente dos reality shows da TVI a dar uma pista sobre uma possível gravidez?

Marie voltou a captar a atenção dos fãs com uma partilha que está a gerar inúmeras reações nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Dilema publicou uma nova fotografia no Instagram onde surge a posar de perfil, com a barriga em evidência, um detalhe que rapidamente deu origem a várias especulações.

Sem qualquer legenda esclarecedora sobre o significado da publicação, muitos internautas acreditam que Marie está grávida.

Contudo, até ao momento, Marie não fez qualquer anúncio nesse sentido. A publicação não é acompanhada por nenhuma confirmação e a influenciadora também não esclareceu nada.

Percorra a galeria e veja todas as fotografias

Temas: Marie

Mais Fotos

O lado nunca antes visto: Comentadora do Secret Story posa em biquíni e incendeia a Internet com fotos ousadas

O lado nunca antes visto: Comentadora do Secret Story posa em biquíni e incendeia a Internet com fotos ousadas

Ontem às 10:37
Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve

Catarina Miranda não foi a primeira: Recordamos em imagens todas as relações mediáticas que Afonso Leitão já teve

3 jun, 16:53
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
Cristina Ferreira deslumbra na cor da paz: As imagens do look de cortar a respiração

Cristina Ferreira deslumbra na cor da paz: As imagens do look de cortar a respiração

31 mai, 22:01
Lembra-se de Joana Sobral? Entrou no Big Brother loira, mas agora está morena. Veja o antes e depois

Lembra-se de Joana Sobral? Entrou no Big Brother loira, mas agora está morena. Veja o antes e depois

28 mai, 18:39
Sem aparelho e «muito gata»: É assim que está Mariana Duarte três anos depois d’O Triângulo

Sem aparelho e «muito gata»: É assim que está Mariana Duarte três anos depois d’O Triângulo

28 mai, 16:24
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«Não há nada mais bonito que o ver a crescer»: Filho de Cristina Ferreira celebra 18 anos. E há imagens

«Não há nada mais bonito que o ver a crescer»: Filho de Cristina Ferreira celebra 18 anos. E há imagens

Hoje às 11:31
Filho de Maria Botelho Moniz faz aos dois anos o que muitos adultos nunca fizeram

Filho de Maria Botelho Moniz faz aos dois anos o que muitos adultos nunca fizeram

Hoje às 12:42
As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

As fotos mais amorosas de sempre do filho de Maria Botelho Moniz

10 fev, 16:14
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

Há um concorrente a perder o apoio do público drasticamente! Saiba quem é no novo ranking de popularidade

Ontem às 15:48
Ver Mais

Notícias

Grávida? Marie levanta suspeitas com nova fotografia e fãs já especulam

Grávida? Marie levanta suspeitas com nova fotografia e fãs já especulam

Há 1h e 30min
«És uma cobra»: Após o fim do namoro com Igor, Lisa Schincariol enfrenta Nuno Brito em confronto público

«És uma cobra»: Após o fim do namoro com Igor, Lisa Schincariol enfrenta Nuno Brito em confronto público

Há 2h e 10min
Bruno Savate contra Pedro Jorge? Ex-concorrente reage ao frente-a-frente e deixa elogio inesperado a Leandro

Bruno Savate contra Pedro Jorge? Ex-concorrente reage ao frente-a-frente e deixa elogio inesperado a Leandro

Há 3h e 42min
Mãe de Afonso “empurrou-o” para Daniela Santos? Catarina Miranda expõe mensagens da ex-sogra

Mãe de Afonso “empurrou-o” para Daniela Santos? Catarina Miranda expõe mensagens da ex-sogra

Hoje às 15:28
Filho de Maria Botelho Moniz faz aos dois anos o que muitos adultos nunca fizeram

Filho de Maria Botelho Moniz faz aos dois anos o que muitos adultos nunca fizeram

Hoje às 12:42
Ver Mais Notícias

Opinião

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

3 jun, 17:41
Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

2 jun, 19:53
Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

2 jun, 19:22
«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

2 jun, 19:22
Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

2 jun, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom
02:55

A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom

Há 23 min
Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»
05:06

Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»

Há 28 min
De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas
05:44

De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas

Há 36 min
«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia
08:42

«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia

Há 44 min
Situação de Marisa Susana e João Ricardo é o foco na casa e Pedro Jorge tem opinião controversa
04:04

Situação de Marisa Susana e João Ricardo é o foco na casa e Pedro Jorge tem opinião controversa

Há 59 min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Casamento de Bruno Savate: noivo faz alteração no look para o copo-de-água!

Casamento de Bruno Savate: noivo faz alteração no look para o copo-de-água!

Há 5 min
Casamento de Bruno Savate: assim foram os primeiros segundos após o "sim"!

Casamento de Bruno Savate: assim foram os primeiros segundos após o "sim"!

Há 26 min
Casamento de Bruno Savate: veja ao detalhe como é o vestido da noiva!

Casamento de Bruno Savate: veja ao detalhe como é o vestido da noiva!

Há 46 min
Casamento de Bruno Savate: noiva entra na cerimónia ao som de conhecida canção!

Casamento de Bruno Savate: noiva entra na cerimónia ao som de conhecida canção!

Há 54 min
Bruno Savate já é um homem casado: veja todas as imagens do enlace!

Bruno Savate já é um homem casado: veja todas as imagens do enlace!

Há 1h e 8min
Ver Mais Outros Sites