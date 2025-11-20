Beijos às escondidas e piropos atrevidos: As imagens calientes da noite de Pedro e Marisa

Pedro e Marisa estão prestes a ceder à tentação e os segredos de ambos estão em risco. A noite de ontem foi prova disso mesmo. Veja as imagens.

Marisa e Pedro são o casal verdadeiro do Secret Story 9 e, apesar de terem escondido os segredos que ambos defendem até agora, a missão está a tornar-se cada vez mais difícil.

Durante a madrugada desta quinta-feira, 20 de novembro, o casal viu-se sozinho no quarto e não perdeu a oportunidade de demonstrar a vontade de existe de terem intimidade. «Estou ansiosa de sair daqui, quero entregar-me a ti de corpo e alma», disse Marisa, enquanto Pedro fazia sorrisos marotos.

As confissões foram mais longe e Marisa assume mesmo que já não consegue resistir ao pai dos filhos. «Eu olho para ti e fico excitadona», atirou. Pedro não resiste, levanta-se da cama e espeta um beijo longo e apaixonado à mulher.