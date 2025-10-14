Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

O amor continua no ar entre Marisa e Pedro Jorge. Esta tarde, o casal conquistou um momento a sós.

Pedro Jorge e Marisa entraram na casa do Secret Story 9 como casal, mas mantêm a relação em segredo perante os restantes concorrentes. Com o passar dos dias, esconder os sentimentos tem-se tornado cada vez mais difícil, sobretudo com as discussões e os ciúmes a marcarem presença constante na convivência dentro da casa.

Apesar da tensão, a tarde desta terça-feira trouxe um momento raro e especial. O casal conseguiu ficar a sós por alguns minutos, longe dos olhares curiosos dos colegas, e aproveitou para esclarecer mal-entendidos e renovar o carinho um pelo outro.

O reencontro foi carregado de emoção. Entre beijos, declarações de amor e lágrimas, os dois trocaram palavras sentidas: «Tenho tantas saudades tuas» e «Amo-te» puderam ouvir-se.

Visivelmente emocionados, Pedro Jorge e Marisa deixaram transparecer a força do vínculo que os une, mostrando que, mesmo com o segredo por manter e o jogo em andamento, o amor fala sempre mais alto dentro da casa mais vigiada do país.