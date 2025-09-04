Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Bernardina Brito está diferente e não tem medo de o mostrar. Aos 32 anos, a ex-concorrente da Casa dos Segredos, do Big Brother – Duplo Impacto e do Dilema partilhou o resultado do seu primeiro procedimento estético e surpreendeu com a transformação.

Conhecida pelos seus momentos marcantes nos reality shows portugueses, Bernardina Brito tem vindo a mostrar uma nova versão de si própria. Depois de perder peso e mudar alguns hábitos, a ex-concorrente de vários reality shows da TVI decidiu dar mais um passo na sua transformação: recorreu ao botox para corrigir uma insegurança antiga relacionada com os lábios.

A revelação foi feita nas redes sociais, onde publicou um vídeo a mostrar o antes e depois do procedimento. Bernardina quis um resultado discreto e natural, mas que a ajudasse a sentir-se mais confiante, especialmente ao tirar fotografias.

Apesar de algumas críticas que surgiram online, Bernardina não se deixou afetar e respondeu com frontalidade: «Eu não fui fazer porque estivesse feio… foi para me sentir ainda melhor comigo mesma».

Na galeria, mostramos as imagens que têm dado que falar e que revelam a nova fase de Bernardina Brito.