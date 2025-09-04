Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Ao Minuto

22:54
Bruno critica Fábio por não ter sido frontal com Pedro: «Não pensaste em admitir?» - Big Brother
06:44

Bruno critica Fábio por não ter sido frontal com Pedro: «Não pensaste em admitir?»

22:47
Fábio assume a Bruno que foi o autor da frase polémica sobre Pedro: «Está-se a fazer à Lili» - Big Brother
03:03

Fábio assume a Bruno que foi o autor da frase polémica sobre Pedro: «Está-se a fazer à Lili»

22:31
Implacáveis! Sandro e Dylan criticam silêncio de Fábio: «Vai passar uma imagem...» - Big Brother
03:19

Implacáveis! Sandro e Dylan criticam silêncio de Fábio: «Vai passar uma imagem...»

22:27
Bruna recorda momento complicado: «No primeiro dia eu estava completamente...» - Big Brother
06:16

Bruna recorda momento complicado: «No primeiro dia eu estava completamente...»

22:17
Imperdível! Ana assiste às imagens dos colegas a falar mal de si nas costas - Big Brother
05:46

Imperdível! Ana assiste às imagens dos colegas a falar mal de si nas costas

22:11
«Burra» e «Bruxa»: Comentários de Ana causam polémica e Marisa passa-se: «Não é está tudo bem, ela tem de ter noção» - Big Brother
08:22

«Burra» e «Bruxa»: Comentários de Ana causam polémica e Marisa passa-se: «Não é está tudo bem, ela tem de ter noção»

21:59
Fábio é autor da frase polémica sobre Pedro, mas não revela! Cristina Ferreira faz ultimato em pleno direto - Big Brother
06:56

Fábio é autor da frase polémica sobre Pedro, mas não revela! Cristina Ferreira faz ultimato em pleno direto

19:49
Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!» - Big Brother
03:53

Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!»

19:41
Ao vê-lo chorar, Marisa dá conselho ao marido Pedro: «Tens de responder à letra!» - Big Brother
04:40

Ao vê-lo chorar, Marisa dá conselho ao marido Pedro: «Tens de responder à letra!»

19:36
«Ela chora por culpa, ela tem uma atração pelo Fábio»: Jéssica Vieira não poupa Liliana - Big Brother
01:57

«Ela chora por culpa, ela tem uma atração pelo Fábio»: Jéssica Vieira não poupa Liliana

19:36
Teresa Silva 'rasga' Liliana: «Ela mete em hipótese uma relação quando foi pedida em casamento?» - Big Brother
01:57

Teresa Silva 'rasga' Liliana: «Ela mete em hipótese uma relação quando foi pedida em casamento?»

19:34
Em lágrimas, Liliana desabafa sobre relação com Fábio: «Não quero ser associada a infiel» - Big Brother
04:00

Em lágrimas, Liliana desabafa sobre relação com Fábio: «Não quero ser associada a infiel»

19:22
Primeiro assalto à dispensa! Bruno Miguel cumpre a missão mais importante de todas - Big Brother
02:37

Primeiro assalto à dispensa! Bruno Miguel cumpre a missão mais importante de todas

19:20
Teresa Silva ataca Fábio: «Fechou-se na conchinha porque viu as reações» - Big Brother
03:16

Teresa Silva ataca Fábio: «Fechou-se na conchinha porque viu as reações»

19:20
«Ganhava muito mais em assumir, mas pôs a viola ao saco»: Fábio é criticado por Jéssica - Big Brother
03:16

«Ganhava muito mais em assumir, mas pôs a viola ao saco»: Fábio é criticado por Jéssica

19:16
Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa - Big Brother
04:27

Pedro recebe insultos e acaba a chorar: As imagens completas da situação que abalou a casa

19:11
Primeiro beijo da casa! Vera e Dylan apanham tudo e todos de surpresa com momento picante - Big Brother
00:28

Primeiro beijo da casa! Vera e Dylan apanham tudo e todos de surpresa com momento picante

18:51
«Isto incomodou-me, elas levantam-se...»: Jéssica Vieira critica 'ataque em matilha' a Marisa Susana - Big Brother
02:47

«Isto incomodou-me, elas levantam-se...»: Jéssica Vieira critica 'ataque em matilha' a Marisa Susana

18:49
«Fico chocada com as barbaridades que ela diz»: Liliana volta ao ataque a Marisa Susana - Big Brother
05:07

«Fico chocada com as barbaridades que ela diz»: Liliana volta ao ataque a Marisa Susana

18:38
Marisa e Pedro combinam estratégia para esconder segredo: mas há um problema enorme a denunciá-los - Big Brother
03:50

Marisa e Pedro combinam estratégia para esconder segredo: mas há um problema enorme a denunciá-los

18:35
Não são bons concorrentes? Pedro e Bruno Miguel na mira dos colegas - Big Brother
05:44

Não são bons concorrentes? Pedro e Bruno Miguel na mira dos colegas

18:29
Jéssica Vieira fala da 'ex' de Afonso Leitão e Adriano Silva Martins provoca: «Vocês têm pontos em comum» - Big Brother
01:56

Jéssica Vieira fala da 'ex' de Afonso Leitão e Adriano Silva Martins provoca: «Vocês têm pontos em comum»

18:24
Joana tem concorrente 'atravessada': «Fofinha, a casa não é tua» - Big Brother
03:49

Joana tem concorrente 'atravessada': «Fofinha, a casa não é tua»

18:16
Caos matinal! Maquilhagem de Lídia e Mariana desaparece: «Eu vou-me descontrolar» - Big Brother
03:59

Caos matinal! Maquilhagem de Lídia e Mariana desaparece: «Eu vou-me descontrolar»

18:08
«Vocês não são mais que eu. É só inveja»: Marisa Susana reage a críticas mordazes - Big Brother
02:30

«Vocês não são mais que eu. É só inveja»: Marisa Susana reage a críticas mordazes

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

  Big Brother
  4 set, 13:17
Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto - Big Brother
Bernardina Brito está diferente e não tem medo de o mostrar. Aos 32 anos, a ex-concorrente da Casa dos Segredos, do Big Brother – Duplo Impacto e do Dilema partilhou o resultado do seu primeiro procedimento estético e surpreendeu com a transformação.

Conhecida pelos seus momentos marcantes nos reality shows portugueses, Bernardina Brito tem vindo a mostrar uma nova versão de si própria. Depois de perder peso e mudar alguns hábitos, a ex-concorrente de vários reality shows da TVI decidiu dar mais um passo na sua transformação: recorreu ao botox para corrigir uma insegurança antiga relacionada com os lábios.

A revelação foi feita nas redes sociais, onde publicou um vídeo a mostrar o antes e depois do procedimento. Bernardina quis um resultado discreto e natural, mas que a ajudasse a sentir-se mais confiante, especialmente ao tirar fotografias.

Apesar de algumas críticas que surgiram online, Bernardina não se deixou afetar e respondeu com frontalidade: «Eu não fui fazer porque estivesse feio… foi para me sentir ainda melhor comigo mesma».

Na galeria, mostramos as imagens que têm dado que falar e que revelam a nova fase de Bernardina Brito.

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

Ontem às 11:20
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set, 16:18
Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

17 set, 12:48
As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI

16 set, 11:52
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

15 set, 15:59
Sensualidade no masculino: conheça os galãs do novo Secret Story

Sensualidade no masculino: conheça os galãs do novo Secret Story

15 set, 14:22
Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Ontem às 17:59
O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

Ontem às 11:20
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos

Ontem às 10:34
Sam Gardiner, estrela de reality show, morre em acidente trágico

Sam Gardiner, estrela de reality show, morre em acidente trágico

Ontem às 10:33
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

18 set, 18:39
Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Mistério no Dois às 10: Ex-concorrente do Secret Story falha presença e deixa Cláudio Ramos preocupado: «Ou aconteceu uma tragédia…»

Ontem às 17:59
Renata Reis reage a situação que está a dar que falar no Secret Story 9: «É um assunto muito sério»

Renata Reis reage a situação que está a dar que falar no Secret Story 9: «É um assunto muito sério»

Ontem às 17:18
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava

Ontem às 15:30
Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Cláudio Ramos está de volta ao comando dos reality shows da TVI? A resposta aqui

Ontem às 12:22
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Ontem às 11:28
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

15 set, 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

15 set, 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

15 set, 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

15 set, 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

15 set, 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Catarina Miranda mostra Afonso Leitão com nova companhia: "Acho que deixei de ser a preferida"

Catarina Miranda mostra Afonso Leitão com nova companhia: "Acho que deixei de ser a preferida"

Ontem às 15:11
Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Marco Costa abre o coração: "Tantas vezes pensei..."

Ontem às 12:02
Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Jéssica Vieira dá "notícia muito boa": "Esperem para ver"

Ontem às 11:41
De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

De "ridículo" a "boneco de cera": Zé Lopes expõe mensagem de ódio e responde à letra!

Ontem às 10:02
Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Já viu a nova e surpreendente tatuagem de Cláudio Ramos? Desenho esconde significado!

Ontem às 08:22
