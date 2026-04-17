Bernardina Brito impressiona em grande forma física com o biquíni mais ousado de sempre. As imagens que o vão deixar de queixo caído

Bernardina Brito voltou a captar atenções nas redes sociais ao partilhar várias fotografias tiradas em Maiorca, onde surge em grande forma física e num biquíni vermelho. A ex-concorrente de reality shows mostrou-se confiante e descontraída à beira-mar, numa fase em que tem vindo a destacar a sua transformação física e pessoal.

Nas imagens, Bernardina aproveita o cenário paradisíaco da ilha espanhola e deixou ainda uma mensagem na legenda: «La vida es mejor en la playa 🌊 #ilha #mallorca». As publicações rapidamente geraram reações dos seguidores, que elogiaram a sua boa forma e a confiança que transmite.