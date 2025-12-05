Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Ao Minuto

13:36
13:36

Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo
01:30

Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo

13:27
13:27

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam a receita perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam a receita perfeita para este Natal

12:40
12:40

Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

12:35
12:35

Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos
03:37

Choque: Liliana conta pormenores da sua vida financeira e surpreende tudo e todos

12:26
12:26

Inédito: Liliana imita Pedro e é acusada de ser «cansada» e «forçada»
04:32

Inédito: Liliana imita Pedro e é acusada de ser «cansada» e «forçada»

12:23
12:23

Leandro não tem dúvidas, Pedro é uma cópia de um ex-concorrente. Saiba quem é
03:26

Leandro não tem dúvidas, Pedro é uma cópia de um ex-concorrente. Saiba quem é

11:56
11:56

Unidas contra Liliana? Inês, Bruna e Marisa não perdem tempo e desabafam sobre a colega
01:31

Unidas contra Liliana? Inês, Bruna e Marisa não perdem tempo e desabafam sobre a colega

11:49
11:49

Imperdível: Liliana, mostra-se cansada dos colegas e desabafa com Fábio
04:52

Imperdível: Liliana, mostra-se cansada dos colegas e desabafa com Fábio

11:26
11:26

«Pesa-te a consciência»: Inês arrasa Liliana e o motivo é o ex-namorado da concorrente
01:29

«Pesa-te a consciência»: Inês arrasa Liliana e o motivo é o ex-namorado da concorrente

11:08
11:08

Após críticas, Liliana faz garantia «Vou continuar assim»
03:24

Após críticas, Liliana faz garantia «Vou continuar assim»

11:02
11:02

Bruna, Liliana e Marisa não têm dúvidas: Merecem ficar na casa
02:29

Bruna, Liliana e Marisa não têm dúvidas: Merecem ficar na casa

10:51
10:51

Discussão intensa e muitas lágrimas. Liliana leva Bruna ao limite
03:38

Discussão intensa e muitas lágrimas. Liliana leva Bruna ao limite

09:32
09:32

Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir
03:58

Fim da Amizade? Leandro e Pedro entram em discussão acesa antes de dormir

09:28
09:28

Leandro ataca Pedro 'sem dó nem piedade': «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»
01:52

Leandro ataca Pedro ‘sem dó nem piedade’: «Depois diz que não quer saber da relação dos outros»

08:56
08:56

Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores
05:32

Hilariante! Concorrentes surpreendidos com festa temática e disfarces arrasadores

08:52
08:52

Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
05:29

Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso

08:49
08:49

Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»
10:13

Ana atira tudo à cara de Liliana: «Queres ser a vítima, mas és tu que provocas»

08:41
08:41

Ana confronta Liliana após discussão com Bruna: «Tu não és vítima, Liliana»
11:32

Ana confronta Liliana após discussão com Bruna: «Tu não és vítima, Liliana»

08:25
08:25

Tenso! Liliana confessa a Fábio sentir-se atacada 'em manada' pelos colegas
09:18

Tenso! Liliana confessa a Fábio sentir-se atacada 'em manada' pelos colegas

08:17
08:17

Bruna atinge o limite com Liliana e dispara: «Ela está descompensada»
03:31

Bruna atinge o limite com Liliana e dispara: «Ela está descompensada»

08:10
08:10

«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana
04:02

«Ela está mesmo sem noção»: Ana lança farpas afiadas a Liliana

01:21
01:21

A meio da noite, Liliana decide confrontar Pedro
05:27

A meio da noite, Liliana decide confrontar Pedro

01:16
01:16

Imagens exclusivas: Dia explosivo no Secret Story deixa todos em tensão
05:38

Imagens exclusivas: Dia explosivo no Secret Story deixa todos em tensão

01:13
01:13

Bruna pede desculpas a Marisa
03:34

Bruna pede desculpas a Marisa

01:03
01:03

Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara
02:57

Marisa responde à altura a Liliana e Pedro até esconde a cara

Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

  • Secret Story
  • Há 53 min
Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança - Big Brother
Veja a impressionante mudança de Bernardina Brito.

Bernardina Brito, conhecida pela sua participação na Casa dos Segredos 4, tem sido destaque nos últimos tempos pela impressionante transformação física que protagonizou.

A ex-concorrente perdeu 55 quilos, passando de 117 para 62 quilos, resultado de uma decisão firme de mudar de estilo de vida e recuperar a saúde e a auto-estima .

Hoje, surge mais confiante, ativa e focada no bem-estar, assumindo esta fase como um renascimento pessoal.

A sua mudança tem sido amplamente comentada e serve de inspiração para quem enfrenta desafios semelhantes. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com este impressionante antes e depois. 

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Há 3h e 57min

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Há 3h e 57min
Pura sensualidade: as imagens inéditas de Fábio antes de entrar na casa

Ontem às 17:05

Pura sensualidade: as imagens inéditas de Fábio antes de entrar na casa

Ontem às 17:05
O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

Ontem às 16:24

O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

Ontem às 16:24
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Ontem às 10:50

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Ontem às 10:50
As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

3 dez, 12:48

As fotos mais arrasadoras de Mafalda Diamond: estilo, viagens de sonho e muita descontração

3 dez, 12:48
Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

2 dez, 17:37

Ex-concorrente da Quinta das Celebridades diagnosticada com um cancro: «Voltou a bater à porta, após um ano»

2 dez, 17:37
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Ontem às 10:50

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Ontem às 10:50
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Ontem às 11:26

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Ontem às 11:26
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Ontem às 11:08

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Ontem às 11:08
Após separação, Francisco Monteiro quebra o silêncio com vídeo inédito: "Deixar para trás o que..."

Ontem às 17:50

Após separação, Francisco Monteiro quebra o silêncio com vídeo inédito: “Deixar para trás o que...”

Ontem às 17:50
Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Ontem às 16:24

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Ontem às 16:24
Este conhecido apresentador mereceu um grande elogio de Dylan em público. Saiba tudo!

Há 7 min

Este conhecido apresentador mereceu um grande elogio de Dylan em público. Saiba tudo!

Há 7 min
Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Há 40 min

Bernardina Brito tinha um segredo «chocante» para entrar no Secret Story. 12 anos depois revela qual é

Há 40 min
Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Há 1h e 9min

Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Há 1h e 9min
Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Há 2h e 15min

Hilariante! Talento peculiar de João Monteiro torna-se viral em vídeo de Cristina Ferreira

Há 2h e 15min
Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Há 2h e 32min

Nasceu e já tem conta de Instagram. Casal icónico do Secret Story dá as boas-vindas ao segundo filho

Há 2h e 32min
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:24
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:24
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

Ontem às 16:32
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

Ontem às 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

Ontem às 15:40
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

Ontem às 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Ontem às 15:25
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Ontem às 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Ontem às 14:00

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Ontem às 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Ontem às 13:30
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Ontem às 13:30
Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Hoje às 09:16

Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Hoje às 09:16
A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

Ontem às 18:55

A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

Ontem às 18:55
Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Ontem às 16:35

Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Ontem às 16:35
Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Ontem às 10:34

Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Ontem às 10:34
Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Ontem às 10:15

Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Ontem às 10:15
