Bernardina Brito perdeu mais de 50 quilos e está «outra pessoa». As imagens marcantes da mudança

Veja a impressionante mudança de Bernardina Brito.

Bernardina Brito, conhecida pela sua participação na Casa dos Segredos 4, tem sido destaque nos últimos tempos pela impressionante transformação física que protagonizou.

A ex-concorrente perdeu 55 quilos, passando de 117 para 62 quilos, resultado de uma decisão firme de mudar de estilo de vida e recuperar a saúde e a auto-estima .

Hoje, surge mais confiante, ativa e focada no bem-estar, assumindo esta fase como um renascimento pessoal.

A sua mudança tem sido amplamente comentada e serve de inspiração para quem enfrenta desafios semelhantes.

