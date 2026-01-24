Bernardina Brito regressa a 2016 e revela fase difícil vivida em A Quinta – O Desafio. Veja como está hoje

O programa Em Família juntou-se à tendência das redes sociais e regressou a 2016, recebendo Bernardina Brito para recordar a sua participação em A Quinta – O Desafio. A ex-concorrente falou de uma fase difícil da sua vida, marcada por conflitos dentro da casa, nomeadamente com Tiago Ginga.
Durante a conversa, Bernardina abordou ainda a mudança física que viveu nesse período, explicando o impacto que essa transformação teve na sua autoestima. Um regresso ao passado feito com sinceridade e reflexão, que não deixou os telespectadores indiferentes.