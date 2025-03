Big Brother: Como estão os filhos de Célia e Telmo nos dias de hoje? Não vai acreditar...

Veja como estão crescidos os filhos de Célia e Telmo Ferreira.

Célia e Telmo Ferreira, um dos casais mais emblemáticos da primeira edição do Big Brother em Portugal, transmitido em 2000, continuam a conquistar a simpatia dos portugueses.

Apesar de terem saído das luzes da ribalta televisiva, o casal manteve uma vida familiar tranquila e feliz. Recentemente, Célia e Telmo partilharam uma fotografia no Instagram que encantou os seguidores, mostrando o quanto os seus filhos cresceram.

Alexandre, o filho mais velho do casal, tem agora 21 anos. Nascido uns anos depois de os pais terem vivido a sua experiência no Big Brother, Alexandre cresceu longe dos holofotes, mas sempre esteve presente nas partilhas das redes sociais da família.

Na recente foto publicada por Célia e Telmo, é visível o seu crescimento e maturidade, com o jovem agora a entrar na fase adulta, longe da atenção mediática mas sempre com uma forte ligação aos seus pais.

Rafael, com apenas oito anos, é o caçula da família e tem conquistado o carinho dos fãs à medida que cresce. Embora ainda muito jovem, já é visível a proximidade e o amor entre os pais e o filho, que aparece frequentemente nas fotos que Célia e Telmo publicam nas redes sociais.

A recente partilha foi um reflexo de como o pequeno Rafael está a crescer rapidamente, com os seguidores a comentarem o quanto ele se está a assemelhar aos pais.

Desde a sua participação no Big Brother, Célia e Telmo mantiveram uma vida discreta e focada na família. A sua experiência no reality show ficou marcada pela cumplicidade e pelo amor, e ao longo dos anos, o casal tem mantido uma relação sólida e estável.

A recente publicação no Instagram foi uma oportunidade para partilharem com os fãs o estado atual da sua vida familiar, demonstrando o quanto cresceram e como, apesar do tempo, a união familiar continua a ser a sua principal prioridade.

A imagem que Célia e Telmo partilharam é um testemunho de como o tempo passa para todos, mas o amor e a força da família permanecem inalterados.

Para os fãs do Big Brother, acompanhar o crescimento de Alexandre e Rafael é uma verdadeira viagem no tempo, onde se pode ver o impacto que a convivência com a fama teve, mas também como, ao longo dos anos, o casal se manteve fiel aos seus valores familiares.

Com a fotografia recente, Célia e Telmo provam que a sua história vai muito além do programa que os fez famosos, sendo uma família sólida e unida. A vida pode ter mudado, mas o amor entre eles e os filhos continua a ser o que mais importa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja como estão os filhos de Célia e Telmo Ferreira atualmente.