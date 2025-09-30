Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Ao Minuto

19:29
Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar - Big Brother

Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

19:24
Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação» - Big Brother
01:08

Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação»

19:20
Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo - Big Brother
04:18

Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo

18:57
Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção - Big Brother
02:29

Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção

18:52
Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar - Big Brother

Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

18:47
Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera - Big Brother
02:29

Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera

18:41
Ana Cristina e Rui em clima de flirt? - Big Brother
03:06

Ana Cristina e Rui em clima de flirt?

18:37
Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso» - Big Brother
05:00

Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso»

18:30
Dylan lança farpas a Leandro: «Gosto de viver em democracia» - Big Brother
05:14

Dylan lança farpas a Leandro: «Gosto de viver em democracia»

18:28
Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo - Big Brother
00:35

Pára tudo! Já sabemos quem é o concorrente que vai ser sancionado e é por causa do seu segredo

18:25
Mãe de Pedro Jorge fala pela primeira vez: «A Marisa nasceu para isto» - Big Brother
06:25

Mãe de Pedro Jorge fala pela primeira vez: «A Marisa nasceu para isto»

18:21
Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite - Big Brother

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

18:16
Com ciúmes, Pedro confronta Marisa: «Não sentes nada pelo Bruno?» - Big Brother
02:43

Com ciúmes, Pedro confronta Marisa: «Não sentes nada pelo Bruno?»

18:07
Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado - Big Brother
01:03

Última Hora! Um concorrente do Secret Story vai ser sancionado

17:46
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente - Big Brother

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

17:37
Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente» - Big Brother
10:44

Liliana magoada com Fábio: «Queimei a minha imagem, totalmente»

17:36
Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...» - Big Brother
03:23

Fábio perto do segredo de Liliana? «Já admitiste que o teu segredo...»

16:59
Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece - Big Brother
01:32

Vera coloca-se no centro da dinâmica para ouvir criticas dos colegas, mas o inesperado acontece

16:57
Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é» - Big Brother
05:59

Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

16:46
Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti» - Big Brother
08:56

Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

16:44
Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu» - Big Brother
06:35

Ana Cristina faz confissão: «Sinto que não consigo ser eu»

16:36
Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar» - Big Brother
09:54

Leandro alvo de críticas: «É uma personagem (...) Sabe as reações que vai causar»

16:18
Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo - Big Brother
15:15

Debate intenso no Secret Story! Postura de Sandro alvo de grandes críticas por causa de Cristiano Ronaldo

16:15
Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer» - Big Brother
01:00

Ana Cristina e Liliana em picardia: «Eu digo o que me apetecer»

16:14
Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?» - Big Brother
02:49

Liliana responde às insinuações de Dylan: «Onde é que sou criança aqui?»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs - Big Brother
Veja a galeria de imagens de Ana Duarte que preparámos para si.

A cantora e ex-concorrente do “Big Brother Verão”, Ana Duarte, continua a conquistar atenções dentro e fora do pequeno ecrã. Dona de uma presença carismática e de um estilo muito próprio, a artista tem partilhado momentos que deixam os fãs rendidos.

Na galeria que preparámos, pode ver algumas das imagens mais recentes de Ana Duarte, onde a sua autenticidade e energia voltam a destacar-se. Entre memórias televisivas e a sua vida atual, a cantora prova que mantém intacto o carinho do público que a acompanha desde a sua passagem pelo reality show.

Temas: Ana Duarte Big Brother Verão

Mais Fotos

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Há 1h e 51min
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Há 3h e 39min
Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

Hoje às 14:17
«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

«Hot mama»: As imagens mais bonitas e sensuais da gravidez de Tatiana Boa Nova

Hoje às 12:49
Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

Caos na casa! Vera e Marisa Susana pegam-se por causa do gelo: as imagens da discussão que marcou a noite

Hoje às 12:05
Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

Gritos, confrontos olhos nos olhos e vários insultos: As imagens da cadeira quente mais tensa do Secret Story 9

Ontem às 13:03
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

«Estás grávida?» A grande novidade de Catarina Miranda que gerou uma reação inédita de Cristina Ferreira

Hoje às 11:50
Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

Já é oficial? Nova publicação de Catarina Miranda levanta suspeitas sobre relação com Afonso Leitão

27 set, 18:46
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Ontem às 00:03
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Hoje às 15:12
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Hoje às 12:41
Ver Mais

Notícias

Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

Há 8 min
Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

Há 45 min
Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Joana Diniz confessa saudades de estar apaixonada e ex-marido surpreende com comentário

Há 1h e 3min
Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Última Hora no Secret Story: Sanção inesperada vai agitar o Especial desta noite

Há 1h e 16min
Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Confissão inesperada de Ana Duarte sobre o “Big Brother” deixa fãs em choque

Há 1h e 54min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Hoje às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Hoje às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Hoje às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Ontem às 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

Ontem às 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro
04:49

Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

20 set, 08:19
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Há 54 min
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Há 3h e 38min
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Há 3h e 44min
Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Mais apaixonados do que nunca! Francisco Monteiro e Bárbara Parada trocam declarações de amor: veja tudo!

Hoje às 15:11
Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Bruno de Carvalho desvenda destino da próxima viagem: "E não vou sozinho"

Hoje às 12:48
Ver Mais Outros Sites