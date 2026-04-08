Bomba de músculos! Estas são as fotos mais sexy e ousadas de Tiago, o concorrente «da paz» do Secret Story 10

Veja as fotos ousadas que Tiago partilha nas redes sociais, onde mostra o seu lado mais sensual.

Tiago tem sido um concorrente discreto dentro do Secret Story 10, apesar de ser muito acarinhado. No entanto, cá fora, o jovem de Sines mostra um lado muito mais expansivo, e até sensual.

Nas redes sociais, são várias as fotografias que Tiago partilha em que surge confiante, a exibir a sua excelente forma física. Nos registos em que se mostra em tronco nu, soma vários elogios do público feminino.

A sua forma física escultural também não passa despercebida dentro da casa, onde já foi elogiado por alguns colegas pela sua dedicação ao exercício físico.

Se ainda tem dúvidas de que Tiago é uma verdadeira bomba de músculos, percorra a nossa galeria e veja as fotos que preparámos para si!