‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

Bárbara Gomes, ex-concorrente do Big Brother 2024, voltou a ganhar destaque nas redes sociais após a sua participação no reality-show.
Originária de Cascais, Bárbara, com o seu passado como comissária de bordo, entrou no “Big Brother”, mas a sua estadia foi curta.
Já fora das câmaras, Bárbara mudou o visual e perdeu peso, tendo investido numa imagem distinta nas suas redes sociais: as suas publicações destacam-se pela sensualidade e ousadia.
