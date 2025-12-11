Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Cristina Ferreira ficou incrédula ao ver Marisa deitar tudo a perder quando beijou Pedro à frente de todos, em pleno Especial. As imagens são hilariantes (e impagáveis).

No Especial da noite desta quarta-feira, 10 de dezembro, Inês desvendou o segredo de Pedro - «A mãe dos meus filhos está na casa» - e a casa ficou em choque! Mas a maior surpresa aconteceu quando, de repente, Marisa não resiste ao ver o marido a chorar e "espeta-lhe" um beijo na boca à frente de todos. Cristina Ferreira ficou estupefacta.

Depois do beijo, os concorrentes não tiveram dúvidas: o segredo de Marisa tem a ver com Pedro e deverá ser: «O meu namorado está na casa». A teoria está correta e Fábio garantiu que só está à espera de um Buzz Grátis para ir carregar.

Ao ver Marisa deitar tudo a perder, Cristina Ferreira ficou de queixo caído, em choque e até levou as mãos à cabeça!