Brad Pitt português? Ricardo João faz furor ao exibir o corpo escultural: as fotos mais sexy do concorrente do Secret Story

Ricardo João tem fotos cheias de sensualidade nas suas redes sociais, e há quem o compare a um dos maiores galãs de Hollywood.

Ricardo João ganhou visibilidade depois de, no passado dia 23 de fevereiro, ter entrado no Secret Story 10. Sem papas na língua, mas também muito divertido, o nortenho é um dos concorrentes mais controversos desta edição, mas fora da casa mais vigiada do País mostra um lado por muitos desconhecido.

No Instagram, são várias as fotografias sensuais e cheias de ousadia que Ricardo João partilha, em que mostra a sua forma física invejável.

Aliás, numa das suas partilhas, João Ricardo compara a sua aparência à de um dos maiores galãs de Hollywood: o Brad Pitt.

Na caixa de comentários da partilha, são vários aqueles que concordam com as parecenças.

«Foi uma boa comparação , i agree 👌», «Guapo 😻», «Estás a acabar com a minha auto estima!», pode ler-se.

Veja tudo: