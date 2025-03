Brilho e sensualidade! No Brasil, Daniela Santo arranca suspiros: «A mais gata»

Daniela Santos foi aproveitar o Carnaval no Brasil e tem encantado os seguidores.

Daniela Santo, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos, encontra-se de férias no Brasil e tem partilhado registos da sua viagem com os internautas.

A jovem foi aproveitar o Carnaval na 'cidade maravilhosa' (Rio de Janeiro) e tem mostrado alguns momentos na sua página de Instagram, onde é visível a boa disposição e energia da ex-concorrente.

Nas fotos, também é possível ver a sensualidade ímpar de Daniela Santo, que tem deixado os seguidores completamente rendidos.

