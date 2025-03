Bruna Gomes assinala data especial com Bernardo Sousa: «O nosso dia...»

A história de amor que marcou e apaixonou Portugal. Bruna Gomes e Bernardo Sousa celebram data única no Brasil.

A história de amor de Bruna Gomes e Bernardo Sousa aconteceu durante o Big Brother Famosos e apaixonou o nosso país.

Durante o programa, os dois foram construindo uma ligação cada vez mais forte e mais bonita.

O piloto madeirense e a influenciadora brasileira passaram por desafios, mas mostraram que o sentimento era mais forte do que qualquer obstáculo. Após a saída do reality show, o romance continuou a crescer longe das câmaras, com os fãs a acompanharem cada momento nas redes sociais.

Casamento, viagens inesquecíveis, declarações apaixonadas e momentos de ternura fizeram com que Bruna e Bernardo se tornassem um dos casais mais acarinhados do público.

Recentemente, Bruna Gomes fez uma partilha a assinalar um dia muito especial para os dois. Percorra a galeria que preparámos para si e espreite até ao fim para ver do que estamos a falar.