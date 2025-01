Bruna Gomes e Bernardo Sousa fazem viagem de balão. Veja as fotos

Bruna Gomes fez uma viagem de balão com Bernardo Sousa.

Os ex-concorrentes do Big Brother, Bruna Gomes e Bernardo Sousa estão de férias no Brasil onde têm partilhado as suas aventuras com os seguidores.

Desta vez, a também comentadora do Secret Story fez uma viagem de balão com o namorado e partilhou um vídeo e algumas fotografias do momento.

«Uma das experiências mais incríveis que já tive na vida. Praia Grande, Santa Catarina», escreveu Bruna Gomes na legenda do vídeo partilhado na sua página de Instagram.

Já nas fotos, a influencer digital escreveu: «Vitamina C e balões. Praia Grande, Santa Catarina».

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens deslumbrantes.