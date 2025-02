Bruna Gomes e Bernardo Sousa foram destaque absoluto na gala da TVI! Temos as imagens para comprovar! Veja tudo aqui!

Look mais falado da noite! Bruna Gomes fez uma escolha inesperada para a gala da TVI… E ninguém reparou até ela revelar o segredo!

Bruna Gomes e Bernardo Sousa foram um dos casais mais comentados da gala da TVI «Palácio das Estrelas». A cumplicidade, o charme e os looks elegantes fizeram do casal sensação um dos grandes destaques da noite.

A influenciadora e apresentadora da TVI surpreendeu com um vestido roxo da Zara, acessível a todos, que custa menos de 40 euros: «Queria ir de roxo porque nunca vim. Andei à procura e achei na Zara», revelou Bruna Gomes em conversa com a TVI.

A gala, realizada nos deslumbrantes jardins do Palácio Nacional de Queluz, apresentou as grandes novidades da nova temporada da TVI sob o mote «Revelar o Futuro, reinventar o Presente e trazer os grandes sucessos do Passado».

Com elegância e muita cumplicidade, Bruna e Bernardo voltaram a encantar os fãs e a reforçar o estatuto de um dos casais mais queridos do público.