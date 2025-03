Bruno de Carvalho diverte-se após sair do «Secret Story - Desafio Final» ao lado de companhia especial

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final, celebrou a expulsão na semifinal com uma noite de diversão ao lado de companhia especial.

Bruno de Carvalho, ex-concorrente do Big Brother Famosos e do Secret Story - Desafio Final, aproveitou a noite após a sua expulsão na semi final do programa, para se divertir numa discoteca, ao lado de Cláudio Alegre e Gabriel Sousa.

O momento cúmplice foi partilhado nas redes sociais, mostrando a boa disposição entre os ex-concorrentes.

