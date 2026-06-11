Bruno Savate mostra o paraíso: veja as imagens da lua de mel de fazer inveja

Bruno Savate está a desfrutar da lua de mel nas Maldivas, ao lado de Liliana Rocha. O ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos partilhou várias fotografias do destino paradisíaco.

Depois de um casamento marcado pela emoção, Bruno Savate e Liliana Rocha partiram para as Maldivas para celebrar o início desta nova fase das suas vidas.

Nas redes sociais, o ex-concorrente da Secret Story - Casa dos Segredos partilhou fotografias que mostram praias paradisíacas, paisagens de sonho e momentos de puro relaxamento: «Há lugares que parecem um sonho… Sim, é verdade, o paraíso existe».

«Sol na pele, areia nos pés e boa vibe no coração. Quem não gosta?» escreveu Bruno Savate numa das publicações que encantou os seguidores.

Veja, na galeria, as imagens da lua de mel de sonho do casal nas Maldivas.

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