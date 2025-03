Bruno Savate: o durão dos reality shows que tem hoje o coração mole de pai babado

O nascimento de Luísa, em 2020, marcou uma nova fase na vida de Bruno Savate. A paternidade trouxe-lhe um enorme sentido de responsabilidade e alegria, mas também desafios emocionais, já que, devido à distância, só consegue passar uma semana por mês com a filha.

Apesar das dificuldades, Bruno procura manter-se forte, focando-se no trabalho e em encontrar momentos de felicidade para partilhar com a sua filha, que é a sua maior motivação.