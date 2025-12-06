Ao Minuto
14:00
06:35
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos
13:07
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer
12:04
05:31
Leandro fica de fora do Pequeno Almoço Especial e os concorrentes aproveitam para o rasgar
11:48
Desde «eu morro aqui!» a «alguém quer um calmante?»: As reações da casa ao segredo de Pedro são de chorar a rir
11:40
06:08
«Há alguém que tem medo de mostrar quem realmente é?»: Eis as respostas que geram discórdia
10:49
02:53
Imperdível: Conheça a tentativa de Pedro e Marisa de salvarem a estratégia de jogo depois de se beijarem à frente dos colegas
10:43
De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável
10:26
Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro
09:53
02:37
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Leandro lança farpa a Liliana: «É pejorativa a ambição quando vais por caminhos baixos»
Há 1h e 24min
Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"
Há 1h e 33min
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer
Há 1h e 35min
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa
Há 1h e 51min
Mais Vistos
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto
Ontem às 22:18
Notícias
Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"
Há 1h e 33min
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer
Há 1h e 35min
Invicto há sete semanas. Pedro é o favorito do Secret Story há mais de metade do programa
Há 1h e 51min
Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar
Há 2h e 17min
EXCLUSIVOS
07:01
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
Ontem às 22:43
05:42
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
Ontem às 22:21
01:14
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
Ontem às 18:49
01:23
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
Ontem às 18:11
FORA DA CASA
Francisco Monteiro vira a página após fim do namoro com Bárbara Parada e volta ao seu "porto seguro"
Há 1h e 33min
Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer
Há 1h e 35min
Cláudio Ramos acredita na reconciliação de um dos casais mais emblemáticos dos Morangos com Açúcar
Há 2h e 17min
Rumores de separação adensam-se. Daniel Gregório 'reaparece' na Internet e há um pormenor que está a dar que falar
Há 2h e 49min
TVI Reality
01:47
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
Ontem às 21:53
08:42
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
9 dez, 22:31
00:43
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
9 dez, 22:18
Outros Sites
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou
9 dez, 15:01
tvi
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"
7 dez, 21:14
selfie
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"
7 dez, 20:15
selfie
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"
7 dez, 08:09
selfie