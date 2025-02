Caras dos reality shows da TVI arrasam na passadeira vermelha! Veja quem esteve presente

A passadeira vermelha da Gala dos 32 anos da TVI foi marcada pelas caras dos reality shows da estação! Veja quem esteve presente.

O Casino Estoril abriu as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação celebrou o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

As caras dos reality shows da TVI não podiam deixar de estar presentes e arrasaram na passadeira vermelha! Desde ex-concorrente até comentadores e apresentadores, tanto do Big Brother como do Secret Story, muitos quiseram estar presentes numa noite tão especial.

