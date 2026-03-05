Ao Minuto
15:50
04:18
Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes
12:32
Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos
12:30
01:16
"Assalto" mais educado do Secret Story 10: Tiago «rouba» tablet à equipa contrária e o momento é épico
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto
Há 11 min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»
Há 1h e 1min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»
Há 1h e 11min
Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes
Há 1h e 13min
Mais Vistos
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher
Hoje às 10:53
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente
Hoje às 11:46
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa
Hoje às 11:41
Lembra-se de Rúben Nave? Há 13 anos participou no Secret Story, agora é capaz de não o reconhecer
Hoje às 10:45
Notícias
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia
Há 7 min
Não sabe o que fazer para o jantar? Cristina Ferreira mostra-lhe como fazer um brilharete num minuto
Há 11 min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»
Há 1h e 1min
Opinião
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
23 fev, 18:28
EXCLUSIVOS
00:52
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
Ontem às 00:20
03:03
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
28 fev, 10:35
FORA DA CASA
Abalou, mas não o venceu! Saiba o momento mais difícil de Rui Freitas na base da 1ª Companhia
Há 7 min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»
Há 1h e 1min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»
Há 1h e 11min
TVI Reality
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»
Há 1h e 11min
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona
Há 1h e 45min
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»
Hoje às 12:24
Outros Sites
"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento
Há 2h e 51min
selfie
Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"
Hoje às 09:05
selfie