Carolina Braga muda radicalmente de vida após a separação de Diogo Bordin

17:48
17:48
Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas
04:35

Mariana tem acesso a pista e conta tudo o que viu no cubo aos colegas

17:45
17:45
A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido
05:23

A voz deu a oportunidade a um único concorrente de ver uma pista. Descubra quem foi o escolhido

17:32
17:32
Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos»
08:19

Lídia desiludida com Leandro: «Nas costas é que se vê os amigos»

17:27
17:27
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

17:01
17:01
Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem»
05:26

Ana Cristina desabafa com Mariana sobre as colegas na casa: «Não lhes vou dar o que elas querem»

16:34
16:34
Leandro cada vez mais perto do segredo de Fábio: «É ex da Vera»
02:40

Leandro cada vez mais perto do segredo de Fábio: «É ex da Vera»

15:31
15:31
Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa
20:07

Mala de Leandro atirada à piscina após ser acusado de desarrumar a casa

15:00
15:00
Inês e Rui apanhados a fazer o que não deviam na cabine telefónica. Voz deixa aviso aos concorrentes
01:07

Inês e Rui apanhados a fazer o que não deviam na cabine telefónica. Voz deixa aviso aos concorrentes

14:54
14:54
Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana
01:15

Está noiva de outro, mas não larga este concorrente. Fábio faz 'festinhas' a Liliana

14:49
14:49
Fábio e Liliana em clima de flirt: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor»
01:22

Fábio e Liliana em clima de flirt: «Quero que tu dances e cantes. Se for a nossa música, melhor»

14:45
14:45
Nova pista na casa! Ana mostra-se perto do segredo: «Fui assaltado»
01:22

Nova pista na casa! Ana mostra-se perto do segredo: «Fui assaltado»

14:41
14:41
Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

14:41
14:41
Liliana tira pontos negros das costas de Fábio
03:34

Liliana tira pontos negros das costas de Fábio

14:27
14:27
Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro
01:02

Liliana assume que o que sente por Fábio é verdadeiro

14:24
14:24
Pedro Jorge finge não saber pronunciar o nome da própria mulher para despistar colegas
03:44

Pedro Jorge finge não saber pronunciar o nome da própria mulher para despistar colegas

14:20
14:20
Sandro investido em descobrir o segredo que une Fábio e Vera: «O à vontade com que pôs as mãos...»
04:20

Sandro investido em descobrir o segredo que une Fábio e Vera: «O à vontade com que pôs as mãos...»

13:24
13:24
«Para não lhe rebentar os...»: Vera descontrola-se a falar de Dylan
01:19

«Para não lhe rebentar os...»: Vera descontrola-se a falar de Dylan

13:13
13:13
Vera não poupa nos insultos a Dylan e Liliana corrobora: «É um porco, machista, pessoa de...»
03:21

Vera não poupa nos insultos a Dylan e Liliana corrobora: «É um porco, machista, pessoa de...»

13:13
13:13
Vera implacável com Dylan: «Expôs a ex-namorada em praça pública. É muito baixo»
03:21

Vera implacável com Dylan: «Expôs a ex-namorada em praça pública. É muito baixo»

13:06
13:06
Virados do avesso! Concorrentes chateiam-se... por causa de uma lata de feijão!
01:55

Virados do avesso! Concorrentes chateiam-se... por causa de uma lata de feijão!

12:59
12:59
Confusão no Gangue dos Frescos? Joana acusada pelos colegas de «faltar à palavra»
04:14

Confusão no Gangue dos Frescos? Joana acusada pelos colegas de «faltar à palavra»

12:35
12:35
Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»
03:51

Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»

12:23
12:23
Lídia faz desabafo sobre os colegas: «Gostam de rotular e eu não vou comprar guerras»
04:09

Lídia faz desabafo sobre os colegas: «Gostam de rotular e eu não vou comprar guerras»

12:18
12:18
Sandro «precisa de um guião»? Pedro critica forte e feio o colega: «Ficaste atordoado»
01:42

Sandro «precisa de um guião»? Pedro critica forte e feio o colega: «Ficaste atordoado»

12:15
12:15
Pedro magoado com Leandro? Concorrente não deixa nada por dizer: «A confiança desceu...»
01:55

Pedro magoado com Leandro? Concorrente não deixa nada por dizer: «A confiança desceu...»

Carolina Braga muda radicalmente de vida após a separação de Diogo Bordin

  • Big Brother
  • 25 ago, 15:53
25 ago, 15:53
Carolina Braga muda radicalmente de vida após a separação de Diogo Bordin
Carolina Braga está solteira e tem uma nova vida.

Diogo Bordin e Carolina Braga surpreenderam ao confirmar o fim do namoro, ao fim de dois meses de namoro. O amor, que começou no Big Brother 2025, não resistiu e os dois seguiram rumos em separado.

Após a separação, Carolina Braga 'recomeçou' uma nova vida, mais radiante do que nunca e a cumprir sonhos antigos. Nos stories do Instagram, a ex-concorrente mostrou as chaves da casa nova. 

«O dia em que assinei o contrato da minha casa e que finalmente tenho as chaves do nosso novo lar. Um novo começo para mim, Scott e Noa. Que comecem as mudanças», escreveu Carolina. 

Muito se tem falado sobre o fim desta relação e António Leal e Silva, grande amigo de Diogo Bordin, veio esclarecer as circunstâncias. O comentador garantiu que os agora ex-namorados se continuam a dar bem e que a rutura aconteceu de «comum acordo».

«Eles tiveram uma relação, como toda a gente sabe. Eu acho que acabou, e a informação que tenho é que acabou de comum acordo. São duas pessoas civilizadas, que gostam um do outro, que se dão bem. Não se separaram porque houve conflito, separaram-se porque entenderam os dois», declarou.

«Ele tem 37 anos, é um homem feito. Ela é mais nova (…) Mas são pessoas que sabem o que querem. Tomaram uma decisão e a vida deles diz respeito apenas a eles — não diz respeito a fãs nem a mais ninguém», fez questão de frisar António Leal e Silva.  

Após o fim do namoro, Diogo Bordin ‘fugiu’ de Portugal e encontra-se de férias longe do País.

Temas: Carolina Braga Diogo Bordin

Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Hoje às 12:02
Lembra-se? Ricky e Daniela apaixonaram-se no Big Brother Famosos. Veja como estão 23 anos depois

Hoje às 12:02
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

Hoje às 11:11
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz 'festinhas marotas' na perna do colega

Hoje às 11:11
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Hoje às 09:29
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Hoje às 09:29
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Ontem às 17:46
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Ontem às 17:46
Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Ontem às 17:43
Big Brother Verão: Ana Duarte brilha em novos registos que encantam os fãs

Ontem às 17:43
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Ontem às 15:58
As primeiras imagens da segunda gravidez de Lia Tchissola, ex-concorrente do «Love on Top»

Ontem às 15:58
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na "Secret Story"

29 set, 00:03
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Hoje às 09:44
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Hoje às 09:44
Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Hoje às 11:38
Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Hoje às 11:38
Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»
28 set, 22:18
07:19

Quer terminar a relação? Zé faz desabafo: «Caso contrário já o teria feito (...) acho que é o mais sensato»

28 set, 22:18
O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story

20 set, 17:56
O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story

20 set, 17:56
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

Há 30 min
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

Há 30 min
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Há 1h e 12min
Grávida, Vânia Sá pede ajuda: «Dói-me imenso (...) é normal?»

Há 1h e 12min
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Há 1h e 16min
Após assumir que tinha saudades de se apaixonar, Joana Diniz mostra-se com o seu «grande amor»

Há 1h e 16min
Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Há 1h e 32min
Mais próximos do que nunca: António Leal e Silva e Diogo Bordin 'apanhados' em plena Televisão

Há 1h e 32min
É assim que Maria Botelho Moniz ‘aquece o coração’ do filho antes de dormir. E vai ‘aquecer’ o seu também

Há 1h e 42min
É assim que Maria Botelho Moniz 'aquece o coração' do filho antes de dormir. E vai 'aquecer' o seu também

Há 1h e 42min
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Ontem às 15:12
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

Ontem às 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Ontem às 09:14
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

Ontem às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Ontem às 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

Ontem às 09:14
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite
06:32

29 set, 00:15
Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

29 set, 00:15
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida
05:51

28 set, 23:53
Este é o segredo de Bruna. Concorrente emociona todos com momento marcante da sua vida

28 set, 23:53
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

Hoje às 12:13
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

Hoje às 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

29 set, 08:15
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

22 set, 00:08
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

21 set, 22:27
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana
03:00

21 set, 18:59
Novamente próximos? Fábio faz festinhas nas costas de Liliana

21 set, 18:59
Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Hoje às 11:18
Quatro anos depois, Ana Barbosa revela onde está a usar o dinheiro do prémio do Big Brother: «Só agora é que comecei a mexer»

Hoje às 11:18
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Hoje às 10:36
Bruno de Carvalho prepara-se para se submeter a procedimento estético: "Peso 108 quilos"

Hoje às 10:36
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Kina doou parte do fígado? Ex-concorrente do "Big Brother" esclarece tudo!

Ontem às 18:42
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda: "Nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim"

Ontem às 15:59
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: "É melhor ainda cá fora"

Ontem às 15:52
