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Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento - Big Brother
A ex-concorrente no Big Brother foi pedida em casamento pelo namorado, e a data não podia ter sido mais especial. Veja as imagens que estão a encantar uma legião de fãs.

Carolina Braga vai casar-se! O namorado, Diogo Ramos, decidiu pedir a ex-concorrente do Big Brother 2025 em casamento, e a data escolhida não podia ser mais especial.

A revelação foi feita pela própria. No Instagram, Carolina Braga partilhou um vídeo onde mostra o companheiro a pôr o joelho no chão para fazer o tão desejado pedido.

«No dia do meu aniversário, exatamente à hora em que nasci, disse SIM ao amor da minha vida», começou por escrever, na legenda daquela partilha.

E prosseguiu: «Há amores que, aconteça o que acontecer, encontram sempre o caminho de volta. E estar contigo é estar em casa.»

«Começa aqui o nosso para sempre. 09/06/2026 ❤️💍», completou.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias do momento

Temas: Carolina Braga Diogo

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