Ao Minuto

19:24
Sacrifícios, laços quebrados e uma cadeira do terror: Vem aí mais uma gala explosiva - Big Brother

17:44
Pedro perde a paciência com Marisa: «Também me magoas bastante e eu passo à frente!» - Big Brother
03:08

13:49
Tatuagem de Pedro para os filhos é descoberta por Marisa Susana: «Agora vou apontar para o segredo...» - Big Brother
02:27

13:46
Em maus lençóis! Marisa Susana repara na tatuagem que Pedro tem para os filhos e faz-lhe interrogatório - Big Brother
03:10

13:25
Marisa Susana e Liliana têm sessão de má-língua... e a vítima é Pedro! - Big Brother
06:50

13:10
Pedro faz declaração peculiar a Marisa: «Chateada ou feliz, ficas linda...» - Big Brother
02:51

12:40
Depois de uma manhã de discussões, Pedro e Marisa fazem as pazes com um beijinho à frente de todos - Big Brother
01:58

12:25
Marisa furiosa com comentário de concorrente: «Disse que me fizeram uma lavagem cerebral» - Big Brother
02:09

11:28
Marisa continua roída de ciúmes de Pedro: «Tu deves querer que eu fique maluca» - Big Brother
03:50

11:24
Ciúmes de Marisa Susana? Marisa diz a Pedro que está desconfortável: «Está obcecada...» - Big Brother
03:09

10:14
O amor está no ar! Casais da casa começam o dia aos amassos debaixo dos lençóis - Big Brother
03:31

10:03
Manhã de muito carinho! Leandro acorda Pedro com abraços e festinhas - Big Brother
01:12

02:52
Amor no escurinho da noite: Dylan e Inês trocam beijos apaixonados no meio dos edredões - Big Brother
01:54

01:41
Bruno elogia família e a mulher em particular: «Foi mais uma prova de amor» - Big Brother
06:12

22:39
Tudo em silêncio e clima pesado: Bruno desaba em lágrimas - Big Brother
05:22

22:33
Marisa Susana revela a Liliana tudo o que Bruno falou a seu respeito nas costas - Big Brother
04:23

22:25
Segredo em risco? Marisa Susana revela a Marisa: «Até disseram que o Pedro e a Marisa são um casal» - Big Brother
10:46

22:12
Houve sinal de consentimento entre Fábio e Liliana em plena luz do dia? Veja a conversa reveladora - Big Brother
05:33

21:13
Leandro garante que já sabe os segredos todos... incluindo o de Marisa e Pedro Jorge - Big Brother
05:19

21:08
Cada vez mais difícil resistir: Pedro Jorge e Marisa trocam carícias perante todos - Big Brother
06:07

21:00
Pedro Jorge não aguenta e implora quarto secreto com Marisa: «Só de olhar para ti fico doido» - Big Brother
06:47

20:03
Bruno garante que nunca se vai separar da mulher: «Nem que ela queira sair, não a deixo» - Big Brother
05:36

19:13
O momento que ninguém viu! O beijo mais apaixonado de Pedro Jorge e Marisa às escondidas - Big Brother
01:16

19:07
Dylan recorda momento difícil com a mãe: «O meu pai pensava que ela ia fazer uma asneira» - Big Brother
07:58

18:50
Fábio responde a Liliana: «Não és capaz de ouvir» - Big Brother
04:43

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Mais Vistos

Ver Mais

Notícias

Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ver Mais Outros Sites