Casa dos Segredos 1: Andreia Leal está irreconhecível. Veja as fotos e surpreenda-se!

Não vai reconhecer a ex-concorrente do Secret Story 1.

Andreia Leal, concorrente da primeira edição «Casa dos Segredos», em 2010, com o segredo «Fui acompanhante de luxo», está irreconhecível.

Passaram-se mais de 14 anos e a ex-concorrente mudou de visual. Andreia Leal abandonou o seu cabelo loiro tão característico e, agora, está morena.

A ex-concorrente do reality show da TVI apresenta-se agora como bodybuilder. A presença regular no ginásio é o que revela o seu corpo escultural que ganhou com a dedicação e empenho nos treinos.

Veja as imagens do antes e depois!