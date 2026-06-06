Casamento de Bruno Savate: Dos looks dos noivos e ex-concorrentes à comida. Todas as imagens aqui

Veja todas as imagens do casamento do polémico ex-concorrente.

Bruno Savate deu o nó esta sexta-feira, 5 de junho, e fez questão de partilhar com os seguidores alguns dos momentos mais especiais daquele que foi um dos dias mais importantes da sua vida.

Através das redes sociais, o ex-concorrente de reality shows publicou várias fotografias da cerimónia e da festa, permitindo aos fãs acompanhar de perto os bastidores da celebração.

Além das imagens divulgadas pelo próprio, vários convidados conhecidos também mostraram detalhes do evento nos respetivos perfis de Instagram.

Entre os rostos mais conhecidos que marcaram presença estiveram Noélia Pereira, Wilson Teixeira e Pedro Capitão, que partilharam diferentes momentos da cerimónia e da festa, contribuindo para um retrato mais completo do casamento.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja todas as imagens do casamento do ex-concorrente com Liliana Rocha.