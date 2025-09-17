Casamento em risco? Pedro elogia Ana, mas não contém as lágrimas ao falar sobre a mulher

Mas afinal o que se passa entre estes três concorrentes? Fique a par de tudo sobre os segredos e a missão que estão a agitar a casa mais vigiada do País.

O “Secret Story – Casa dos Segredos 9” estreou no domingo, 14 de setembro, e não demorou a gerar polémica na casa mais vigiada do País. Entre segredos cruzados e missões inesperadas, Pedro, Marisa e Ana assumem o protagonismo de um enredo marcado por emoção, tensão e reviravoltas.

Pedro entrou com o segredo “A mãe dos meus filhos está na casa”, enquanto Marisa trouxe o enigma “O meu marido está na casa”. O casal não contava, porém, que uma missão logo na primeira gala pudesse colocar a relação à prova. O desafio passou por criar uma aproximação amorosa entre Pedro e Ana, concorrente que desconhece a ligação dele a Marisa, obrigando-o a simular química e até uma possível paixão.

Na terça-feira, 16 de setembro, o clima aqueceu. Durante o jantar, Pedro fez uma massagem a Ana, gesto que não passou despercebido a Marisa, visivelmente incomodada. Mais tarde, ao almoço, Pedro e Ana voltaram a encontrar-se e chegaram a planear como tornar a missão mais credível, com o concorrente a inventar uma história de separação.

Apesar da pressão, Marisa afirmou no confessionário: «Eu não estou preocupada com o que o Pedro Jorge anda a fazer», garantindo confiar “a 100%” no marido. Já Pedro não conteve as lágrimas ao falar da dificuldade de esconder o casamento e de estar afastado da mãe dos seus filhos.

A tensão aumentou no Especial apresentado por Cristina Ferreira, onde Pedro foi questionado sobre Ana. Sem hesitar, descreveu-a como o seu “ideal de mulher”, aumentando a incerteza em torno da missão, mas reforçou que o amor pela esposa se mantém inabalável.

Na manhã de quarta-feira, 17 de setembro, o casal conseguiu finalmente conversar a sós. Marisa não escondeu os ciúmes e questionou Pedro sobre a aproximação a Ana. Sem revelar a missão, ele atirou: «Tens medo que eu te deixe?»

O triângulo entre Pedro, Marisa e Ana está a agitar a Casa dos Segredos e já não passa despercebido aos restantes concorrentes, que seguem atentos cada gesto e olhar.

Fique a par de toda a história, percorra a galeria que preparámos para si.