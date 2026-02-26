Catarina desaba em lágrimas ao ouvir João falar da namorada: as imagens completas do momento que quase ninguém viu

Catarina não esconde o abalo emocional após João fingir que não a conhece dentro da casa.

No Secret Story 10, a tensão entre Catarina e João tem vindo a intensificar-se, depois de se saber que os dois já se envolveram fora do programa.

Dentro da casa, o concorrente opta por manter distância e agir como se não existisse qualquer passado entre ambos, uma postura que tem deixado Catarina fragilizada.

A revelação de que João tem namorada cá fora agravou ainda mais a situação, tornando difícil para a concorrente gerir sentimentos que, ao que tudo indica, ainda não foram totalmente ultrapassados.