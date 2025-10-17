Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

15:16
Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos" - Big Brother

Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos"

15:13
«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta - Big Brother
02:04

«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

15:00
Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas - Big Brother
05:02

Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas

15:00
Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo - Big Brother

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

14:53
«Nem tudo o que é feito nesta casa é contra ti»: Nufla lança farpa a Catarina - Big Brother
02:27

«Nem tudo o que é feito nesta casa é contra ti»: Nufla lança farpa a Catarina

14:49
Nas costas de Marisa Susana, João Ricardo admite: «Ela com pouco tira as pessoas do sério» - Big Brother
04:11

Nas costas de Marisa Susana, João Ricardo admite: «Ela com pouco tira as pessoas do sério»

14:46
Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer» - Big Brother

Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

14:31
Apaixonado? Depois de falar com Sara, João Ricardo não esconde a emoção - Big Brother
01:06

Apaixonado? Depois de falar com Sara, João Ricardo não esconde a emoção

14:29
«Colocas demasiadas barreiras»: João Ricardo chama a atenção de Sara - Big Brother
04:18

«Colocas demasiadas barreiras»: João Ricardo chama a atenção de Sara

14:28
Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele» - Big Brother

Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele»

14:25
João Ricardo mostra-se desiludido com Sara: «Eu falo contigo e tu reviras os olhos» - Big Brother
08:35

João Ricardo mostra-se desiludido com Sara: «Eu falo contigo e tu reviras os olhos»

14:00
Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui - Big Brother

Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

13:44
Afinal, o que vai acontecer no próximo domingo entre Catarina e Afonso? Cristina Ferreira esclarece - Big Brother

Afinal, o que vai acontecer no próximo domingo entre Catarina e Afonso? Cristina Ferreira esclarece

13:05
Agarrada a João Ricardo, Nufla tem gesto inesperado - Big Brother
02:10

Agarrada a João Ricardo, Nufla tem gesto inesperado

12:56
«Sou o melhor dos melhores»: João Ricardo mostra-se confiante. E a reação de Leandro não passa despercebida - Big Brother
02:48

«Sou o melhor dos melhores»: João Ricardo mostra-se confiante. E a reação de Leandro não passa despercebida

12:51
Afonso volta a pegar-se com Catarina: «Eu não quero ser o teu antagonista» - Big Brother
08:20

Afonso volta a pegar-se com Catarina: «Eu não quero ser o teu antagonista»

12:46
«Ela fica muito perturbada com a minha não reação»: Bruno Simão rasga Marisa Susana - Big Brother
05:08

«Ela fica muito perturbada com a minha não reação»: Bruno Simão rasga Marisa Susana

12:37
Liliana não perdoa Pedro Jorge: «Eu tenho namorado. Tira o meu nome da cabeça» - Big Brother
06:22

Liliana não perdoa Pedro Jorge: «Eu tenho namorado. Tira o meu nome da cabeça»

12:32
Miranda choca ao revelar que «perdeu um filho» de Afonso: «Podia estar grávida e a passar por isto sozinha» - Big Brother

Miranda choca ao revelar que «perdeu um filho» de Afonso: «Podia estar grávida e a passar por isto sozinha»

12:27
Afonso lança farpa a Leandro: «O pedido de desculpas devias ter feito a outra pessoa e não ao público» - Big Brother
02:55

Afonso lança farpa a Leandro: «O pedido de desculpas devias ter feito a outra pessoa e não ao público»

12:23
«Eu entrei nesta casa com o título de ressabiado»: Leandro admite vontade de se “livrar dos rótulos” - Big Brother
07:21

«Eu entrei nesta casa com o título de ressabiado»: Leandro admite vontade de se “livrar dos rótulos”

12:09
Liliana orgulha-se da postura no Desafio Final. E Pedro Jorge não fica indiferente: «É assustador...» - Big Brother
01:44

Liliana orgulha-se da postura no Desafio Final. E Pedro Jorge não fica indiferente: «É assustador...»

12:00
Liliana comenta atitude do público: «Acho que se agarrou muito ao episódio da outra edição» - Big Brother
05:44

Liliana comenta atitude do público: «Acho que se agarrou muito ao episódio da outra edição»

11:58
Sara admite a maior dificuldade de permanecer tantos meses dentro da casa - Big Brother
03:18

Sara admite a maior dificuldade de permanecer tantos meses dentro da casa

10:44
Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...» - Big Brother

Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos"

Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos"

Há 12 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

Há 15 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas

Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas

Há 28 min
Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Há 28 min
«Nem tudo o que é feito nesta casa é contra ti»: Nufla lança farpa a Catarina

«Nem tudo o que é feito nesta casa é contra ti»: Nufla lança farpa a Catarina

Há 35 min
Nas costas de Marisa Susana, João Ricardo admite: «Ela com pouco tira as pessoas do sério»

Nas costas de Marisa Susana, João Ricardo admite: «Ela com pouco tira as pessoas do sério»

Há 39 min
Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

Há 42 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
Apaixonado? Depois de falar com Sara, João Ricardo não esconde a emoção

Apaixonado? Depois de falar com Sara, João Ricardo não esconde a emoção

Há 57 min
Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM
«Colocas demasiadas barreiras»: João Ricardo chama a atenção de Sara

«Colocas demasiadas barreiras»: João Ricardo chama a atenção de Sara

Há 59 min
Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele»

Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele»

Há 1h e 0min
João Ricardo mostra-se desiludido com Sara: «Eu falo contigo e tu reviras os olhos»

João Ricardo mostra-se desiludido com Sara: «Eu falo contigo e tu reviras os olhos»

Há 1h e 3min
Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

Há 1h e 28min

Mais Vistos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

17 out 2025, 17:53
Encontrou o amor no Big Brother, casou e teve dois filhos. Adivinha quem é esta menina?

Encontrou o amor no Big Brother, casou e teve dois filhos. Adivinha quem é esta menina?

Ontem às 19:04
Foi o casamento do ano e as imagens provam porquê: Os detalhes  mais espetaculares do casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo 

Foi o casamento do ano e as imagens provam porquê: Os detalhes  mais espetaculares do casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo 

21 mai, 09:06
Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

4 out 2025, 19:53
Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Pai de Afonso quebra silêncio em pleno Extra do Secret Story: «O que o Afonso faz ou não com a Miranda...»

Hoje às 10:44
Ver Mais

Notícias

Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos"

Afinal, ainda namoram? Miranda esclarece em que ponto está a relação com Afonso: e quais serão os "próximos passos"

Há 12 min
Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Há 28 min
Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

Catarina Miranda expõe 'bomba' sobre Afonso Leitão: «Chegou ao pé de mim sem um euro para comer»

Há 42 min
Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele»

Por esta ninguém esperava. Catarina Miranda dá razão a Jéssica Vieira em relação à família de Afonso: «Senti na pele»

Há 1h e 0min
Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

Há 1h e 28min
Ver Mais Notícias

Opinião

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

Catarina Miranda comenta aproximação de Nufla a Pedro Jorge. E destaca gesto inusitado: «Eu acho estranho»

25 mai, 19:56
Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

Catarina Miranda arrasa Catarina em frente a Norberto: «Não podíamos ter jogadora mais básica»

25 mai, 19:22
Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

23 mai, 12:41
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

22 mai, 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Catarina Miranda preparava-se para pedir Afonso em casamento em direto. Saiba tudo

Há 28 min
Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

Catarina Miranda revela finalmente o que a fez terminar com Afonso: Todos os detalhes aqui

Há 1h e 28min
«Ataque homofóbico»: Ex-comentador do Big Brother é brutalmente agredido. As fotos dos hematomas impressionam

«Ataque homofóbico»: Ex-comentador do Big Brother é brutalmente agredido. As fotos dos hematomas impressionam

Hoje às 10:22
Em novo comunicado, Catarina Miranda reage às palavras da mãe de Afonso: «Uma falta de respeito que não pode ser ignorada»

Em novo comunicado, Catarina Miranda reage às palavras da mãe de Afonso: «Uma falta de respeito que não pode ser ignorada»

Ontem às 19:55
Depois do desgosto amoroso, Eva Pais aumenta a família: «Não era suposto»

Depois do desgosto amoroso, Eva Pais aumenta a família: «Não era suposto»

Ontem às 19:06
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta
02:04

«És de Braga?»: Leandro explica a todos o significado da expressão usada quando alguém deixa a porta aberta

Há 15 min
Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas
05:02

Marisa Susana atira em todas as direções e leva desprezo por parte dos colegas

Há 28 min
Nova pista na casa. Mas desta vez não chegou a todos os concorrentes
01:18

Nova pista na casa. Mas desta vez não chegou a todos os concorrentes

Ontem às 15:00
Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»
02:19

Longe de imaginar o que se passa, Catarina lança provocação a Afonso: «O público não é a Catarina Miranda»

Ontem às 12:57
Catarina está imparável. A concorrente revolta-se contra Pedro Jorge e volta a frisar um assunto polémico
05:20

Catarina está imparável. A concorrente revolta-se contra Pedro Jorge e volta a frisar um assunto polémico

Ontem às 12:45
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Banana": entre rumores de separação, Igor Rodriguez recebe mensagem privada de Nuno Brito... e expõe tudo!

"Banana": entre rumores de separação, Igor Rodriguez recebe mensagem privada de Nuno Brito... e expõe tudo!

Há 23 min
Vai querer ver! Daniela Santos quebra o silêncio sobre rutura de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Vai querer ver! Daniela Santos quebra o silêncio sobre rutura de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Ontem às 16:50
Partilha rara! Joana d'Albuquerque deixa mensagem inusitada... sobre Bruno Savate: "Valeu a pena"

Partilha rara! Joana d'Albuquerque deixa mensagem inusitada... sobre Bruno Savate: "Valeu a pena"

Ontem às 10:36
Filha de Francisco Mendes já tem 22 anos e surge em registo raro partilhado pelo avô!

Filha de Francisco Mendes já tem 22 anos e surge em registo raro partilhado pelo avô!

25 mai, 18:14
«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

«Mais ninguém viu..»: cara conhecida da TVI revela atitude de Sónia Jesus nos bastidores do "Dois às 10"

25 mai, 11:19
Ver Mais Outros Sites