Catarina Miranda e Afonso Leitão assumem romance. Veja as fotos dos beijos apaixonados

Afonso Leitão pediu Catarina Miranda em namoro na estreia do Momento Certo

Está confirmado: Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente namorados. O momento do pedido de namoro aconteceu na estreia do programa Momento Certo, da TVI, numa entrevista conduzida por João Patrício, que acabou por se transformar numa declaração de amor em direto.

Afonso Leitão surpreendeu tudo e todos ao pedir Catarina Miranda em namoro, diante das câmaras e com direito a um gesto preparado ao detalhe. A jovem não só foi surpreendida pelo pedido, como também pela presença de pessoas muito especiais: entre os quais estavam a sua avó e o grande amigo Sérgio, que não quis perder o momento.

Foi precisamente uma das filhas de Sérgio quem levou o anel até ao estúdio, dando início ao momento mais emocionante da noite. Catarina ficou de boca aberta de espanto, mas rapidamente disse “sim”.

Logo a seguir, o casal deixou-se levar pela emoção e trocou vários beijos apaixonados, confirmando assim o início oficial do romance, que começou no Big Brother Verão.

