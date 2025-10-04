Catarina Miranda quebra tradição e usa anel de namoro em dedo inesperado

O amor falou mais alto. Afonso Leitão surpreendeu Catarina Miranda com um pedido de namoro em pleno direto, na estreia do programa Momento Certo, da TVI.

O amor venceu. Afonso Leitão pediu Catarina Miranda em namoro. E o momento aconteceu ao vivo, para que todos os espectadores pudessem presenciar o momento. Os dois assumiram a relação na estreia do programa Momento Certo, da TVI, apresentado por João Patrício. A surpresa contou com a cumplicidade da família e emocionou os fãs que ansiavam por este passo.

Afonso leitão ofereceu a Catarina Miranda um anel muito especial, da ourivesaria Coração de Prata. O objeto simbólico foi entregue no estúdio por uma das filhas de Sérgio, grande amigo de Catarina, tornando o gesto ainda mais especial.

Nas imagens, é possível verificar que Catarina Miranda quebrou a tradição e está a usar o anel no dedo indicador.

Catarina Miranda e Afonso leitão são apontados como o casal do momento e decidiram viver um instante inesquecível. Recorde-se que os dois se tornaram inseparáveis no “Big Brother Verão”.