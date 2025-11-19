Ao Minuto
02:48
02:22
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:45
01:36
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»
02:30
06:00
Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas»
02:22
01:16
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»
02:00
01:09
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»
01:00
05:34
Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos»
00:50
05:34
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
00:05
04:34
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho
Há 17 min
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
Hoje às 02:48
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»
Hoje às 02:45
Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas»
Hoje às 02:30
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»
Hoje às 02:22
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»
Hoje às 02:00
Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos»
Hoje às 01:00
Mais Vistos
04:34
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
Hoje às 00:05
05:34
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
Hoje às 00:50
Notícias
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho
Há 17 min
EXCLUSIVOS
01:46
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
Ontem às 11:50
05:47
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
9 nov, 23:00
FORA DA CASA
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho
Há 17 min
TVI Reality
Outros Sites
Alvo de assédio, Sónia Jesus deixa alerta: "Fiquem atentas ao Instagram dos vossos 'boys'!"
Ontem às 15:26
selfie
Após ausência, Laura Galvão pede perdão e assume fase difícil: "Aos que desistiram de mim, temos pena!"
Ontem às 14:41
selfie
Sandrina Pratas descobre problema de saúde da filha: "Ainda estou a processar tudo"
Ontem às 14:31
selfie