César Matoso e Gabriela Santana agitaram o mundo dos realities há oito anos. Veja como estão agora

Há oito anos, o casal formado por César Matoso e Gabriela Santana tornou-se um dos mais mediáticos da sétima edição da Secret Story Portugal 7.

Entre discussões intensas, reconciliações emocionantes e uma química impossível de ignorar, os dois acabaram por marcar uma geração de fãs dos reality shows em Portugal.

Naturais do Algarve, César entrou no programa como fadista e Gabriela como bailarina e atriz. Já namoravam antes de entrarem na casa mais vigiada do País, mas foi dentro do jogo que a relação ganhou ainda mais atenção.

Apesar das polémicas e da pressão da exposição pública, os dois continuaram juntos após o programa. Mas pouco depois terminaram. Ainda assim o amor falou mais alto e reconciliaram-se e em 2025 ficaram noivos.

Percorra a galeria de fotografias que veja como estão hoje César e Gabriela.