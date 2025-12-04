Ao Minuto
12:49
04:04
«És fraca (...) prefiro ter dignidade»: Durante escolha de Fábio, Inês 'rasga' Liliana forte e feio
12:43
01:38
«Fazes um beicinho, um biquinho de pato (...) Só fazes teatrinhos»: Leandro faz gesto a imitar Liliana
12:26
03:09
Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava
12:21
06:22
«Vocês são forçadíssimas!»: Liliana nomeia a vítima da casa e o caos instala-se entre três concorrentes
12:01
02:27
«És uma pura mentira aqui dentro»: Ana nomeia concorrente mais incoerente e o barulho começa
11:53
01:06
Pedro dá resposta inédita sobre quem gostaria que saísse já. E não é nenhum dos seus rivais
11:32
01:47
«Hoje, inicia-se um reinado. O rei das limpezas foi instaurado»: Leandro começa a manhã com picardias
10:29
02:30
Discussão na madrugada: Marisa toca num tema 'sensível' e Pedro vai dormir no outro quarto
10:05
02:24
É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
09:37
04:36
O 'polémico' lanche de Liliana e Fábio que gerou críticas na casa: «Já passou da validade»
09:05
02:46
«Quiseste fazer o teu show!»: Leandro confronta Liliana com um soutien seu a pingar e a discussão estala
09:01
03:25
Leandro fica aziado após não ter sido escolhido para o almoço de Ana? Esta não tem dúvidas: «Tu és um rancoroso!»
08:47
02:32
«Foi passando pelos pingos da chuva e a verdade é que já está no dia 21...»: Leandro implacável com concorrente
22:44
04:11
Marisa: «Está-se a meter com toda a gente para dar canal e ver se não sai». Pedro: «Sanguessuga»
22:37
01:19
Inês pica Leandro: «Esteja cá dentro ou lá fora eu vou adorar ver tu a ficares em segundo lugar»
Veja Mais
A faturar cada vez mais. Ex-concorrente do Big Brother transforma-se em empresária de sucesso
Há 35 min
“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs
Há 2h e 6min
Mais Vistos
Notícias
EXCLUSIVOS
02:24
01:20
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
5 dez, 13:27
01:07
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
2 dez, 21:59
FORA DA CASA
Afonso Leitão cala rumores e dá novo anel a Catarina Miranda. A marca é das mais luxuosas do mundo
Ontem às 17:47
TVI Reality
01:40
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
4 dez, 16:32
01:26
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
4 dez, 15:25
