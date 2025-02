Cláudio Ramos arrasa na gala dos 32 anos da TVI com fato monocromático! Veja o look

Cláudio Ramos arrasa na gala dos 32 anos da TVI, com um fato monocromático muito elegante.

O grande dia chegou! É hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abre as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação está a celebrar o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Cláudio Ramos escolheu desta vez, um fato monocromático cor beringela, da marca Prassa. Assume que não é a primeira vez que o veste, pois já o usou numa das galas do Secret Story - Desafio Final.

Apesar de tudo, Cláudio Ramos garante que se sente ótimo e que esta coleção da marca se encaixa perfeitamente no seu gosto.