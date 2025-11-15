Ao Minuto
15:24
06:47
Fábio ouve desabafos de Liliana depois de discussão com Bruna e responde: «Cala-te um bocado, ouve-me então»
15:07
03:25
Após discussão com Bruna, Liliana refugia-se em Fábio e desabafa: «Ela está a passar limites»
15:00
03:52
A discussão continua entre Liliana e Bruna: «És uma sofrida. Já és adulta, aprende a lidar!»
14:24
02:22
Bruna ataca Liliana: «És velhaca, és pequenina. Quando achas que não estás a aparecer...»
14:23
06:07
Liliana e Bruna em acesa troca de galhardetes: «Sempre a inferiorizar-me, sempre a gozar!»
12:12
01:00
Leandro e Liliana desentendem-se por causa das limpezas: «Isto é pelas vezes que não fazes nada»
11:51
01:26
Marisa Susana sobre Liliana ter posto fim ao noivado na casa: «Eu era capaz de ter feito o mesmo»
11:50
06:41
Marisa Susana sobre Bruna: «Afastei-me dela, não quero uma pessoa que esteja sempre a inferiorizar»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Joana Diniz passa por momento transformador: «Chorei tanto (...) Depois desse dia eu renasci»
