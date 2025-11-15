Ao Minuto

15:24
Fábio ouve desabafos de Liliana depois de discussão com Bruna e responde: «Cala-te um bocado, ouve-me então» - Big Brother
06:47

15:07
Após discussão com Bruna, Liliana refugia-se em Fábio e desabafa: «Ela está a passar limites» - Big Brother
03:25

15:03
Bruna indignada com acusação de Liliana: «É uma coisa grave, não é uma brincadeira» - Big Brother
01:48

15:00
A discussão continua entre Liliana e Bruna: «És uma sofrida. Já és adulta, aprende a lidar!» - Big Brother
03:52

14:34
Marisa quer pôr concorrente na 'chapa': «Disse-me que eu era falsa, que não era pura» - Big Brother
02:36

14:24
Bruna ataca Liliana: «És velhaca, és pequenina. Quando achas que não estás a aparecer...» - Big Brother
02:22

14:23
Liliana e Bruna em acesa troca de galhardetes: «Sempre a inferiorizar-me, sempre a gozar!» - Big Brother
06:07

14:18
Concorrentes viram-se contra Liliana: «Mania da superioridade!» - Big Brother
01:43

14:00
Há algo mais? Liliana confronta Leandro: «O que é que sentes por mim?» - Big Brother
01:38

13:59
Liliana levanta-se para confrontar Leandro: «Ficas sem resposta para mim!» - Big Brother
05:16

13:35
Isolados no quarto e aos amassos: O momento romântico entre Liliana e Fábio - Big Brother
02:34

12:40
No meio do caos das limpezas, Leandro faz dança sensual... com a vassoura! - Big Brother
00:59

12:18
Ana perde as estribeiras com Leandro: «Chega desta palhaçada. Devias de ter vergonha!» - Big Brother
02:26

12:14
«Dylan tem um dom»? Liliana acredita que sim... e tudo por causa de um sonho revelador - Big Brother
01:35

12:12
Leandro e Liliana desentendem-se por causa das limpezas: «Isto é pelas vezes que não fazes nada» - Big Brother
01:00

12:03
Pedro confronta Marisa: «Andas sempre aos sorrisinhos, começo a achar estranho» - Big Brother
01:03

11:53
Liliana recorda ex-noivo Zé: «Há coisas que eu desculpei que para mim são imperdoáveis» - Big Brother
02:29

11:51
Marisa Susana sobre Liliana ter posto fim ao noivado na casa: «Eu era capaz de ter feito o mesmo» - Big Brother
01:26

11:50
Marisa Susana sobre Bruna: «Afastei-me dela, não quero uma pessoa que esteja sempre a inferiorizar» - Big Brother
06:41

11:24
Pedro avisa Leandro: «Quando souberes o meu segredo até cais para o lado» - Big Brother
02:44

11:10
Ana Cristina e Pedro trocam provocações logo de manhã. Veja o momento tenso - Big Brother
02:09

11:00
Leandro em forte discussão com Liliana: «Intrometida, mete-te na tua vida» - Big Brother
01:23

10:59
Liliana desiludida com Fábio: «Nem dormiste abraçado a mim» - Big Brother
03:08

10:51
Ana arrasa Leandro: «Tem muito paleio e não faz nada, é cada tiro ao lado» - Big Brother
04:52

10:45
«Está apagadíssimo»: Liliana, Ana e Ana Cristina criticam Pedro e Marisa ouve tudo - Big Brother
01:46

