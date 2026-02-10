Cláudio Ramos mostra-se com visual totalmente diferente. E as fotos surpreendem

Cláudio Ramos recorda antigo visual: bem diferente e de cabelo comprido.

Cláudio Ramos é hoje uma figura de referência da televisão portuguesa e já há muitos anos que o conhecemos através dos ecrãs. Mas ainda se lembra do antigo visual do apresentador? Houve uma altura em que Cláudio Ramos usava o cabelo comprido e estava bem diferente da imagem atual.

Numa publicação feita no Instagram, na manhã desta terça-feira, dia 10 de fevereiro, o apresentador partilhou imagens marcantes desses tempos e deixou ainda um desabafo que não passou despercebido aos seguidores.

Na legenda do carrossel, o apresentador relembrou os tempos em que usava o cabelo comprido e deixou uma "provocação" dirigida a quem criticou o visual:

«…. Como é que as pessoas são capazes de dizer que o cabelo comprido não me ficava bem?! As pessoas são capazes de tudo valha-me Deus.», escreveu Cláudio Ramos.