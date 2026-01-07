Cláudio Ramos partilha aviso marcante para o ano de 2026. Estas são as fotografias do “alerta”

Cláudio Ramos escreveu um sentido desabafo nas redes sociais sobre um "trauma" que viveu há uns anos e muitos podem identificar-se.

Num momento de nostalgia e reflexão, Cláudio Ramos surpreendeu os seguidores com um desabafo sincero sobre a passagem do tempo. Através de um carrossel de 20 fotografias do seu dia a dia, publicado no Instagram, o apresentador voltou atrás 26 anos e recordou um episódio que o marcou profundamente.

O tema central da publicação foi o medo coletivo que abalou o mundo na viragem do milénio. Cláudio Ramos não escondeu o "trauma" que viveu com a chegada do ano 2000, quando todos temiam o fim do mundo. Na legenda emotiva, o apresentador escreveu:

«Parecendo que não estamos em 2026, até parece que foi ontem que andava eu a tremer com a chegada do ano 2000, na minha cabeça, ia dar-se o fim do mundo. Imaginem vocês! Entretanto o mundo não acabou, mas não podemos dizer que a coisa vá no bom sentido, mas também não estou aqui para agoirar, Deus me livre!»