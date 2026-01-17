Como era Elisabete Moutinho há 10 anos? Ela mostra tudo com "tesourinhos" nunca antes vistos

A vencedora do Secret Story 5 provocou uma onda de reações nas redes sociais com fotografias carregadas de sensualidade e nostalgia.

Elisabete Moutinho deixou os fãs de boca aberta ao partilhar fotografias dos últimos 10 anos que comprovam o impossível: o tempo parece não passar por ela.

O carrossel de fotografias partilhado pela vencedora do Secret Story 5, no passado dia 10 de janeiro, provocou uma onda de reações nas redes sociais com imagens de cortar a respiração, algumas delas em trajes bastante reduzidos.

Apesar de uma década repleta de transformações na vida pessoal e profissional, a ex-concorrente mantém-se em forma impecável, desafiando a passagem do tempo.

Na legenda emotiva, a empresária fez uma viagem pela última década: desde sessões fotográficas de sonho até ao encontro com o amor da sua vida.